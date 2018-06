Spaniens neuer Premier will Frauen in wichtigen Positionen

Ehemaliger Regierungschef Rajoy gibt Führung der konservativen PP ab, deren Korruptionsskandale ihn den Job kosteten

Madrid –Der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez wird nach Medienberichten aus Madrid mehrere wichtige Posten seines Kabinetts mit Frauen besetzen. Das Finanzministerium solle Maria Jesus Monteiro, die bisherige Finanzministerin der Region Andalusien, übernehmen, berichteten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sanchez.

Carmen Calvo, die in der Regierung von Jose Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011) Kulturministerin war, werde stellvertretende Regierungschefin sein und gleichzeitig das Ministerium für Gleichberechtigung übernehmen, hieß es. Eine weitere Frau, Teresa Ribera, wird den Berichten zufolge an die Spitze des Ressorts für Energie, Umwelt und Klimawandel gesetzt werden. Dem Ministerium für Öffentliche Verwaltung werde Meritxell Batet vorstehen.

"Die Namen sind nicht schlecht"

Zum Außenminister soll den Informationen zufolge Josep Borrell ernannt werden. Der 71-Jährige war von 2004 bis 2007 Präsident des Europaparlaments und in den 1990er Jahren Minister für Infrastruktur und Verkehr. PSOE-Generalsekretär Jose Luis Abalos, für das Amt des Verteidigungsministers im Gespräch, wollte diese Ernennungen am Dienstag im spanischen TV weder bestätigen noch dementieren. Er sagte aber: "Die genannten Namen sind nicht schlecht."

Sanchez wird sein Kabinett voraussichtlich am Mittwoch präsentieren. Der 46-Jährige hatte seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy am Freitag mit einem Misstrauensvotum im Parlament zu Fall gebracht. Am Samstag wurde er von König Felipe VI. vereidigt. Sanchez hat Avancen der linkspopulistischen Partei Podemos zurückgewiesen, eine Koalition zu bilden. Er will stattdessen eine sozialistische Minderheitsregierung anführen. Seine Partei hat aber nur 84 Abgeordnete im 350-köpfigen Parlament.

"Das beste für mich, die Partei und Spanien"

Der spanische Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy nimmt derweil auch den Hut als Chef der konservativen Volkspartei (PP). "Das ist das beste für mich, für die Volkspartei und für Spanien", sagte Rajoy am Dienstag nach einer Vorstandssitzung seiner Partei in Madrid. Rajoy war am Freitag infolge eines beispiellosen Korruptionsurteils gegen zahlreiche PP-Spitzenvertreter vom Parlament gestürzt worden.

Rajoy wollte seinen Rücktritt jedoch nicht als Schuldeingeständnis werten, sondern erhob im Gegenteil schwere Vorwürfe gegen Oppositionsführer Pedro Sanchez, der ihn gestürzt hatte. Das Misstrauensvotum sei ein "folgenreicher Präzedenzfall" für die Demokratie in Spanien, weil nun jemand Ministerpräsident sei, "der noch nie Wahlen gewonnen hat", sagte Rajoy mit Blick auf Sanchez. Dessen Minderheitsregierung sei "extrem schwach" und habe "schlimme Weggefährten", fügte der konservative Politiker mit Blick auf die katalanischen Separatisten, die Sanchez zur Mehrheit verholfen hatten, hinzu. (APA, 5.6.2018)