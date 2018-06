"Samen-Drinks" boomen am Getränkemarkt

Sie sind eine Mischung aus Samen, gemahlenen Körnern und Fruchtsaft und haben ihren Ursprung in Lateinamerika. Die ersten Getränke kommen von Coca-Cola

Wien – Nach Fruchtsäften und Smoothies gibt es in Österreich eine aktuelle Getränke-Innovation: "Samen-Drinks", d.h. Säfte, die aus einer Kombination von Pflanzensamen, zermahlenen Körnern, Mandeln etc. und Fruchtsäften bestehen. "Erfunden" wurden die vitaminreichen Erfrischungen schon in den 1980ern in Lateinamerika – doch erst jetzt schwappen sie via Gesundheits-/Bio- und Vegan-Trend nach Europa.

Noch sind "Samen-Drinks" ein eher bescheidenes Pflänzchen im heimischen Getränke-Wald: Laut Nielsen machte der österreichische Markt für "pflanzenbasierte" Getränke 2017 rund 24 Millionen Euro aus, bei einem Volumen von zwölf Millionen Litern. Österreich ist allerdings laut Coca Cola Austria-Pressesprecher Philipp Bozenta neben der Schweiz und Italien einer der drei Leadmärkte für den CEE-Raum – und dort wird das gesamte Marktpotenzial schon auf 300 Mio. Euro/Jahr geschätzt – mit steilen Anstiegen: Branchenexperten erwarten eine Verzehnfachung in zehn Jahren.

Mandel-, Soja- und Reis-Geschmack

Die Coca Cola Company ist es auch, die nun erste pflanzenbasierte und laktosefreie Produkte auf den österreichischen Markt (und in weitere 17 europäische Länder) bringt: die Marke "AdeZ" mit drei 800 ml-Flaschen (in den Geschmacksrichtungen Mandel, Soja und Reis) und vorerst zwei 250 ml-Flaschen – quasi für unterwegs – mit den Mischungen "Mandel, Mango und Passionsfrucht" sowie "Hafer, Erdbeere und Banane". Der nächste Geschmack – Kokosnuss – steht quasi bereits vor der heimischen "Markt-Tür". Übrigens werden die neuen Pflanzen-Drinks auch in "Plant Bottles" ausgeliefert: Diese bestehen nach Unternehmensangaben aus bis zu 30 Prozent pflanzenbasierten Materialien und sind vollständig rezyklierbar.

Besonders skurril an dieser Getränke-"Innovation" für Europa ist, dass es solche Produkte in Lateinamerika bereits seit rund 30 Jahren gibt – aber nirgends sonst auf der Welt in bemerkbaren Quantitäten. Dort heißen die Getränke "alimentos des semilla", also "Lebensmittel aus Samen", und werden "AdeS" abgekürzt. (APA, 5.6.2018)