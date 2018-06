Schimpfende Neunjährige verschwindet von allen sozialen Medien

"Lil Tay" veröffentlichte Videos, in denen sie mit teuren Autos und Geld posiert und dabei regelmäßig Kraftausdrücke von sich gibt

"Lil Tay", eine nach eigenen Angaben Neunjährige hatte sich in kürzester Zeit auf sozialen Medien eine Gefolgschaft von über 2 Millionen Menschen verschaffen. In ihren Videos zeigte sie sich in teuren Autos, zählte Hundert-Dollar-Scheine und schimpfte regelmäßig. In einem Video war der bekannte Youtuber Jake Paul, Bruder von Logan Paul, zu sehen. Nun scheint sie wie vom Erdboden verschluckt. Während ihre Accounts noch online sind, wurden alle Beiträge entfernt, auch ist kein Profilbild mehr vorhanden.

good morning america Lil Tays Auftritt bei "Good Morning America".

Job verloren

Ihr Verschwinden folgt einer Reihe von Kontroversen. So verlor ihre Mutter aufgrund des Instagram-Profils ihrer Tochter Anfang Mai ihren Job als Immobilienmaklerin in Vancouver. Sie soll auch von ihr beruflich betreute Gebäude für die Videos genutzt haben, auch habe sie ein Auto ihres Chefs unerlaubt verwendet. Ersteres dementiert Lil Tay übrigens bei einem späteren Auftritt bei der Talk-Show-Sendung "Good Morning America". Zudem wurde zuletzt ein Video veröffentlicht, welches zeigt, dass sie von ihrem älteren Bruder im Teenageralter gecoacht wird. Ebenfalls für Gesprächsmaterial sorgte ein Video, welches sie beim Rauchen einer Wasserpfeife zeigt.

Los Angeles

Lil Tay soll mittlerweile mit ihrer Familie nach Los Angeles zu Josiah Jenkins gezogen sein. Jenkins bezeichnet sich selbst als "Los Angeles Wunderarbeiter", wie The Verge berichtet, der die Karrieren vieler Social-Media-Stars gestartet hat. Auch sein Profil ist nun auf privat gestellt. Dem Instagram-Konto ihres Bruders zu vernehmen plant sie aber, ihr "Image zu verbessern" und zurückzukehren – "stärker als je zuvor". (red, 5.6.2018)