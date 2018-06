Zwei Drittel der Österreicher haben schon mal gefälschte Marken gekauft

Besonders beliebt unter den Imitaten sind Kleidung, Handtaschen, Sonnebrillen und Uhren. Vor allem im Urlaub werden gefälschte Waren gekauft, so eine Umfrage

Jeder kennt die Stände entlang von Stränden und Marktplätzen im Urlaub: Wenn Taschen wie Gucci aussehen, Sonnenbrillen wie Ray Ban und Uhren wie Rolex. Nicht selten handelt es sich dabei allerdings um gefälschte Markenprodukte. Das scheint die Österreicher allerdings wenig zu stören: Rund zwei Drittel haben bereits einmal Plagiate im Urlaub gekauft, mehr als die Hälfte waren mit dem Kauf danach zufrieden, ergab eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts "Marketagent".

Kauf nicht strafbar

Der Kauf selbst ist in Österreich übrigens nicht strafbar. "Wenn nicht der Verdacht besteht, dass die erworbenen Plagiate zur weiteren Veräußerung aus dem Urlaub mitgebracht werden, passiert dem Reisenden bei einer etwaigen Zollkontrolle nichts", sagte Gerhard Marosi, im Finanzministerium für die Bekämpfung der Produktpiraterie zuständig, auf APA-Anfrage. Man sollte sich aber im Klaren sein, dass die gefälschten Waren unter anderen Bedingungen als die Originale produziert wurden: "Wir haben etwa bei Sonnenbrillen wiederholt festgestellt, dass getönte Gläser keinen UV-Schutz hatten."

Weitere Beispiele: Gefälschte Uhren können Allergien auslösen, heißt es seitens des Ministeriums, minderwertige Autoersatzteile schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle zur Folge haben. Laut Befragung haben 7,2 Prozent schon einmal gefälschtes Kfz-Zubehör erstanden.

Kleidung ganz vorne

Besonders beliebt ist Bekleidung, aber auch Handtaschen, Sonnenbrillen, Uhren oder Schuhe sind begehrte Produkte unter den Plagiaten.

Die Motive für den Kauf sind in den meisten Fällen der billigere Preis, andere kaufen das Produkt ganz einfach, weil es ihnen gefällt und geben wenig auf den Markennamen, rund ein Drittel möchte ein Andenken aus dem Urlaub mitnehmen, ergab die Umfrage.

Gleiche Qualität zu besserem Preis

Andere sind offenbar nur wenig vom Markenversprechen überzeugt und greifen zu Nachahmungen, da sie der Meinung sind, die gleiche Qualität zu einem besseren Preis zu ergattern. Das gilt vor allem für Männer und die Generation 40 plus. Ein etwas kleinerer Teil der Österreicher gibt hingegen zu, sich einen bestimmten Luxusartikel nicht leisten zu können und deshalb zu einem Fake zu greifen.

Ein Viertel gab an, auch in Zukunft wieder Plagiate zu kaufen. Vier von zehn Personen zweifeln aber auch an der Funktionalität der nachgemachten Produkte. (red, APA, 5.6.2018)