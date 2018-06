Stress im Job verkürzt Lebenszeit bei Männern

Männer, die innerhalb des Beobachtungszeitraums an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankten und zusätzlich unter Stress im Job litten, hatten ein um 68 Prozent erhöhtes Risiko eines frühzeitigen Todes im Vergleich zu Ungestressten. Inwieweit sich konkrete Maßnahmen zur Stressreduktion nachhaltig auf die Lebenszeit auswirken, muss allerdings erst in einer neuen Untersuchung festgestellt werden. (pok, 6.6.2018)

Was unter Stress im Job verstanden wurde? Zum einen hohe berufliche Anforderungen, über die Betroffene keine Kontrolle haben, zum anderen ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Aufwand und Entlohnung. "Arbeit ist die größte Quelle für Stress im Erwachsenenalter, auf die der Körper mit den ihm zur Verfügung stehenden Stressbewältigungsmechanismen reagiert", sagt Mika Kivimäki von der Universität Helsinki, der an der Studie beteiligt war.

Eine der schwierigsten Aufgaben von evidenzbasierter Medizin ist, Bezüge zwischen Lebensstil und Erkrankungen darzustellen. Das hat drei Gründe: Die Dokumentation des Lebensstils, so wie es die strengen Prinzipien der Studien erfordern, ist nahezu unmöglich. Teilnehmer einer Studie müssten sämtliche Nahrungsmittel, Gewohnheiten und "Sünden" fein säuberlich dokumentieren, was im Alltag und über einen langen Zeitraum hinweg nicht möglich ist.

Was Stress macht

Stress im Job hat eine Reihe von Auswirkungen auf den Körper. An sich ist der Organismus dafür gerüstet. In als gefährlich erlebten Situationen wird das Stresshormon Cortisol produziert, das wiederum die Glukose-Produktion im Körper ankurbelt und damit die Wirkung von Insulin senkt. Vor allem Letzteres könnte Diabetes fördern. Zudem hat Cortisol auch einen Einfluss auf die Entzündungsneigung. Der bei Stress aktivierte Fluchtinstinkt kann den Blutdruck erhöhen und damit auch die Gerinnung beeinflussen. Ablagerungen in den Blutgefäßen können durch erhöhten Blutdruck zu Gerinnseln werden, was zu Embolien und Schlaganfällen führt. (pok)

Originalpublikation:

Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease: a multicohort study

Zum Weiterlesen:

Drei von zehn Österreichern halten sich für burnoutgefährdet

Frauen haben erhöhtes Schlaganfallrisiko

Stressprotein fördert Adipositas und Diabetes