Stanley-Cup: Washington ging 3:1 in Führung

In Las Vegas kann erster Triumph in Vereinsgeschichte fixiert werden

Washington – Die Washington Capitals haben im Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen weiteren Heimsieg gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Montag das vierte Spiel der "Best of seven"-Serie gegen die Vegas Golden Knights deutlich 6:2 und führt nun 3:1 nach Spielen. Den Grundstein für den Erfolg legten den Capitals bereits im ersten Spielabschnitt.

T.J. Oshie (10.), Tom Wilson (17.) und Devante Smith-Pelly (20.) brachten die Hausherren mit 3:0 in Führung. Im zweiten Durchgang erhöhte John Carlson (36.) auf 4:0. Danach kamen bei den Golden Knights bis Mitte des dritten Drittels nach Treffern von James Neal (46.) und Reilly Smith (53.) noch einmal leise Hoffnungen auf, die aber Michal Kempny schon eine gute Minute nach dem 2:4 wieder zunichtemachte. Für den Endstand sorgte Brett Conolly (59.).

Die Capitals verdankten den dritten Sieg in Folge primär ihrer Effizienz. Für die ersten vier Treffer benötigten sie lediglich 14 Torschüsse, in der abschließenden Statistik standen sie mit 23 Abschlüssen zu Buche. "Wir hatten heute das Glück auf unserer Seite", resümierte Alexander Owetschkin, der russische Starstürmer der Capitals. Der Russe Jewgeni Kusnezow, schon zuvor der erfolgreichste Punktesammler der Capitals in den Play-offs, steuerte vier Assists bei.

Durch den Heimsieg führen die Capitals in der Finalserie mit 3:1 nach Spielen. Mit einem Auswärtssieg am Donnerstag in Las Vegas könnte Washington den ersten Stanley-Cup-Sieg der Vereinsgeschichte feiern. Washington war bei seinem zuvor einzigen Finalvorstoß vor 20 Jahren den Detroit Red Wings mit 0:4 Siegen unterlegen. (APA; 5.6.2018)

Ergebnis des Stanley-Cup-Finales der NHL, 4. Spiel:

Washington Capitals – Vegas Golden Knights 6:2

Stand in der "Best of seven"-Serie: 3:1

5. Spiel in der Nacht auf Freitag (02.00 MESZ): Vegas Golden Knights – Washington Capitals