Unbekannter Raubsaurier auf dem Eiffelturm versteigert

Französischer Käufer erhielt bei zwei Millionen Euro den Zuschlag auf einer Plattform in 57 Metern Höhe.

Paris – Am Montag kam ein bemerkenswertes Dinosaurierskelett an einem für diese Zwecke ungewöhnlichen Ort unter den Hammer: Die Überreste eines großen etwa 150 Millionen Jahre alten Fleischfressers wurden auf der über 5.000 Quadratmeter großen ersten Etage des Eiffelturms in Paris in 57 Metern Höhe versteigert. Den Zuschlag erhielt ein Franzose bei zwei Millionen Euro, der Schätzwert lag bei 1,2 bis 1,8 Millionen Euro.

Der Käufer werde das zu 70 Prozent originale Skelett in einem Museum in Frankreich ausstellen lassen, teilte eine Sprecherin des Auktionshauses Aguttes mit. Das unterscheidet ihn von einigen anderen prominenten Dinoknochen-Besitzern. In den vergangenen Jahren zeichnete sich unter den Superreichen ein paläontologischer Trend ab: Hollywoods Schauspielprominenz wie Brad Pitt, Leonardo DiCaprio oder Nicolas Cage schmücken ihr Zuhause neuerdings vermehrt mit urzeitlichen Knochen.

Unbekannte Art

Um welche Spezies es sich handelt, ist offenbar unklar: Nach Angaben des Auktionshauses könnte es sich um eine bisher unbekannte Art der Gattung Allosaurus handeln. Auch eine komplett neue Gattung käme in Frage, berichten die Wissenschafter Pascal Godefroit vom Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften in Brüssel und Simone Maganuco vom Museum für Naturgeschichte in Mailand in einer Studie.

Damit hat sicher Käufer auch das Recht erworben, die neue Theropoden-Spezies, freilich mit Rücksicht auf die wissenschaftlichen Regeln, zu benennen. Die 2013 in der Morrison-Formation im US-Bundesstaat Wyoming gefundenen Knochen – seit Samstag auf dem Eiffelturm zu bewundern – lassen darauf schließen, dass der Dinosaurier zu Lebzeiten mindesten 8,70 Meter lang und 2,60 Meter hoch war. (red, 5.6.2018)