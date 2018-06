Trumps Wahlkampfchef der Zeugenbeeinflussung verdächtigt

Manafort, habe versucht, per Telefon und SMS Kontakt mit zwei Personen aus der Lobbygruppe "Hapsburg Group"

Washington – US-Sonderermittler Robert Mueller wirft dem früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump versuchte Zeugenbeeinflussung vor. Mueller, der eine angebliche Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentenwahl untersuchen soll, teilte in einem Gerichtsdokument mit, der frühere Vorsitzende von Trumps Wahlkampagne, Paul Manafort, habe versucht, per Telefon, SMS und verschlüsselten Botschaften mit zwei Personen aus der Lobbygruppe "Hapsburg Group" Kontakt aufzunehmen. Er habe Zeugenaussagen beeinflussen und Beweise verheimlichen wollen, heißt es in dem Dokument.

Mueller bat den zuständigen Richter, Manafort vor seinem Prozess wieder in Haft nehmen. Manafort werden eine Reihe von Vergehen vorgeworfen, darunter Geldwäsche, Bank- und Steuerbetrug. Er bestreitet die Vorwürfe. Bei der genannten Hapsburg Group (eine im Englischen vorkommende Schreibweise des Namens Habsburg) soll laut Information von Muellers Co-Ermittler Andrew Weissman in den Jahren 2012 bis 2013 für Manafort tätig gewesen sein – also lange vor Donald Trumps Ankündigung, für das US-Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Geleitet worden sei die Gruppe nach Mueller Ergebnissen von einem "ehemaligen europäischen Kanzler". US-Medien schrieben beim ersten Bekanntwerden der Causa, dass es sich dabei um Österreichs Exkanzler Alfred Gusenbauer gehandelt haben soll. Dieser bestreitet verdecktes Lobbying.

Trump bestreitet eine russische Einflussnahme auf seine Wahl und nennt Muellers Ermittlungen eine "Hexenjagd". (red, Reuters, 5.6.2018)