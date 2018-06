Rezept: Berner Würstel mit Krautsalat

Erich Berner aus Zell am See wird als Erfinder des Rezepts für Berner Würstel gehandelt. Seit den 1950er-Jahren sind die Berner auf Grillern und Speisekarten zu finden

Die Geschichte der Frankfurter Würstel ist schon viel älter als 100 Jahre, wurden die ersten so bezeichneten Würstel doch wahrscheinlich im Jahr 1805 von Johann Georg Lahner, einem aus Deutschland eingewanderten Fleischer, in Wien hergestellt. Er mischte für seine Würstel Rind- und Schweinefleisch, Speck und Gewürze und war damit auf Anhieb erfolgreich.

Die Berner Würstel hingegen sollen Anfang der 1950er-Jahre vom Wirt Erich Berner in Zell am See erfunden worden sein, um den Sängern der Liedertafel eine besondere Jause vorsetzen zu können. Ein Grund, das Rezept für die Ö100-Tischgeschichten nachzukochen. Berners Kreation, gegrillte bzw. gebratene Frankfurter, die mit Käsestreifen gefüllt und mit Speck umwickelt werden, waren jahrzehntelang in dieser Form erhältlich. Heute ist das selten der Fall, denn beim Kauf eines Berner Würstels bekommt man im Regelfall eine Wurst, deren Brät bereits mit kleinen Käsestückchen angereichert und schließlich mit Speck umhüllt ist.

Für die EssBar haben wir die ursprüngliche Zubereitung gewählt und wegen der schöneren Optik zu Sacherwürsteln gegriffen. Dazu gibt es einen Krautsalat, der eine Art Mischung von "Pusztasalat" mit Coleslaw darstellt. Beim Testen haben wir in Richtung Coleslaw eine Variante mit Mayonnaise und Sauerrahm probiert und eine nur mit Marinade. Zu den doch recht deftigen Würsteln fanden wir die Variante ohne Mayo eindeutig besser.

Für das Füllen von 5 Sacherwürsteln benötigt man 1 Stück Emmentaler im Ganzen (ca. 10 dag), 4-5 lange Speckstreifen pro Sacherwürstel

Für den Salat (ca. 4 Portionen): 1/2 Weißkrautkopf, 2 Selleriestangen, 1 roter Paprika, 1 große Karotte, 3 Essiggurkerl, 1 TL brauner Zucker, 1–2 EL Weißwein-Essig, Salz, Pfeffer, Saft einer 1/2 Zitrone, 1 Zwiebel