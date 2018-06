Serena Williams gab für French-Open-Achtelfinale gegen Scharapowa w.o.

Wegen Verletzung des Brustmuskels – Nadal feierte indes seinen 37 Satzgewinnen in Paris en suite und steht im Viertelfinale

Paris – Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams tritt nicht zu ihrem French-Open-Achtelfinale gegen Maria Scharapowa in Paris an. Das teilte die 36-jährige US-Amerikanerin im überfüllten Interview-Raum 1 kurz vor dem geplanten Beginn der Partie mit und nannte eine Verletzung des Brustmuskels als Grund.

Schmerzen beim Aufschlag

Zuletzt hatte Williams im Einzel am Samstag in der dritten Runde gegen Julia Görges gewonnen. An der Seite ihrer Schwester Venus war sie am Sonntag im Doppel ausgeschieden. "Im Moment kann ich nicht aufschlagen. Beim ersten Mal habe ich das gegen Görges gespürt, es war sehr schmerzhaft", sagte Williams. Sie will sich nun in Paris genau untersuchen lassen. "Ich bin mehr als enttäuscht", betonte die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren. Ob ihr Start in Wimbledon damit gefährdet sein könnte, ist noch unklar.

Serena Williams war in Paris erstmals seit ihrer Babypause zu einer Major-Veranstaltung angetreten. Als bisher letztes Grand-Slam-Turnier hatte sie zuvor die Australian Open im Jänner 2017 bestritten, wo sie während ihres Titelgewinns schon schwanger war.

Nadal im Viertelfinale

Seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist Rafael Nadal, der im Achtelfinale mit dem Deutschen Maximilian Marterer nicht allzu viel Mühe hatte. Der spanische Topfavorit schlug den 22-Jährigen bei seiner Premiere auf dem Centre-Court von Roland Garros nach 2:30 Stunden 3:6, 2:6, 6:7 (4:7).

Für Nadal war es im vierten Match des Turniers der vierte Dreisatzerfolg. Der Rekordsieger, der schon im Vorjahr mit einer weißen Weste zu seinem zehnten French-Open-Titel marschiert war, hat nun 37 Sätze in Paris in Folge gewonnen. Lediglich der Schwede Björn Borg legte zwischen 1979 und 1981 eine bessere Serie hin (41).

Im Viertelfinale bekommt es Nadal mit Diego Schwartzman zu tun. Der Argentinier setzte sich gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 1:6, 2:6, 7:5, 7:6(0) und 6:2 durch. (APA, sid, red, 4.6.2018)