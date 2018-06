Yesss bringt neuen Kampftarif und verkauft Xiaomi-Handy

Der Diskonter bietet ein entsperrtes Xiaomi MI A1 an

Nach "3" setzt nun auch die A1-Billigschiene Yesss auf den chinesischen Handy-Hersteller Xiaomi. Der Diskonter bietet ein entsperrtes Xiaomi MI A1 4+32GB Smartphone mit Android 8 um 199.90 Euro an. Xiaomi rückte vor einigen Jahren in die Spitzengruppe der Smartphone-Anbieter mit dem Geschäftsmodell vor – das Unternehmen punktet mit technisch hochgerüsteten Handys, die vergleichsweise günstig zu haben sind. Vor wenigen Wochen wurde ein Xiaomi-Store in der SCS eröffnet.

Neuer Tarif

Zusätzlich hat Yesss einen neuen Tarif an den Start gebracht. Complete XL bietet 20 GB Daten (3,9 GB EU-weit gültig), sowie 1500 SMS/Minuten um 13,99 Euro an. Die Geschwindigkeit liegt bei bis zu 150 Mbit/s. Mit dem Tarif fordert man die Konkurrenz, die in den letzten Jahren A1 zahlreiche Kunden abjagen konnte. (red, 4.6. 2018)