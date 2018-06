Salzburgs Caleta-Car in Kroatiens 23-Mann-Kader

21-Jähriger absolvierte am Sonntag seinen ersten A-Einsatz

Zagreb – Salzburgs Innenverteidiger Duje Caleta-Car ist am Montag von Teamchef Zlatko Dalic in den endgültigen kroatischen 23-Mann-Kader für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) einberufen worden. Der 21-Jährige kam beim 0:2 gegen Brasilien am Sonntag zu einem 38-minütigen Einsatz und seinem ersten Spiel für die A-Auswahl seines Heimatlandes.

Caleta-Car ist neben seinem Salzburger Teamkollegen Hwang Hee-chan (Südkorea) der zweite Bundesliga-Kicker, der zur WM fährt. Seit seiner erstmaligen Einberufung 2015 stand Caleta-Car viermal im Kader, kam bis Sonntag aber nie zum Einsatz.

Angeführt wird das WM-Aufgebot von den Stars Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (FC Barcelona) und Mario Mandzukic (Juventus). Dem letzten Schnitt von Dalic fiel FC-Brügge-Innenverteidiger Matej Mitrovic zum Opfer. (APA, 4.6.2018)