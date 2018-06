100 Prozent bio wäre mit weniger Fleisch und Verschwendung möglich

Schlatzer: Dänemark hat sich, ausgehend von 2007, zum Ziel gesetzt, bis 2020 den biologisch bewirtschafteten Anteil zu verdoppeln. Daran könnte sich Österreich orientieren. Auch der Bioanteil in Kantinen soll auf 60 Prozent erhöht werden. (Julia Schilly, 10.6.2018)

Standard: Wie sieht es in Europa aus?

Schlatzer: Sikkim war der erste Bundesstaat weltweit, der 2003 deklarierte, auf 100 Prozent Bio umstellen zu wollen, und das 2016 umsetzte. In den 600.000-Einwohner-Staat kommen heute jährlich 1,2 Millionen Touristen.

Schlatzer: Bei manchen Gemüsesorten, Milch, Brot und Nudeln sind die Preisunterschiede gar nicht mehr so stark ausgeprägt. Bei Fleisch ist die Differenz noch höher. Bei Schweinefleisch, wir essen 38 Kilogramm pro Kopf und Jahr, ist erst ein Prozent bio.

Standard: Also müssen die Preise für Bioprodukte an jene von konventionellen Lebensmitteln angepasst werden?

Schlatzer: Im Moment werden circa zwölf Prozent der Haushaltsausgaben für Lebensmittel budgetiert. Klar kann man hier einfacher sparen als etwa bei der Miete. Aber man sieht, dass die Leute gerade hier zu den billigsten Produkten greifen und in anderen Sektoren vielleicht weniger sparen. Das ist ihnen natürlich völlig freigestellt. Eine Möglichkeit wäre, dass die Politik die Rahmenbedingungen dementsprechend anpasst, dass es den Leuten leichter fällt, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

Standard: Lebensmittelverschwendung und zu viel Fleisch: Wie ändert man etwas an der Wertschätzung der Lebensmittel?

Schlatzer: Nach den Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung bzw. des aktuellen Österreichischen Ernährungsberichtes im Auftrag des Gesundheitsministeriums müssten wir aus gesundheitlichen Gründen auf durchschnittlich zwei Drittel Fleisch weniger pro Jahr und Person umstellen. Dadurch wären die Flächen in Österreich für eine Bioernährung der Bevölkerung wieder mehr als ausreichend. Eine wesentliche Erkenntnis war auch, dass die Hälfte der Ackerflächen für den Anbau von Kraftfuttermitteln verwendet wird. Dadurch würde Fläche für den Anbau von Nahrungsmitteln frei, die direkt dem menschlichen Verzehr dienen können. Das ist eine Win-win-Situation: Es nimmt den Druck von den Flächen und hat positive Auswirkungen auf die Volksgesundheit.

Standard: Wieso sollten die Menschen sich umstellen? Was haben sie davon?

Schlatzer: Es gibt zwei Räder, an denen man drehen kann. Bereits eine geringfügige Verringerung des Fleischkonsums um zehn Prozent oder die Reduktion der Lebensmittelabfälle um ein Viertel könnte den Bedarf auch mit 100 Prozent biologischer Landwirtschaft decken.

Standard: Was müsste man umstellen, damit der Kalorienbedarf von allen Österreichern auch mit Bio weiterhin gedeckt wird?

Schlatzer: Reiner Biolandbau in ganz Österreich würde nach heutigem Wissensstand eine Energiemenge von 6600 Milliarden Kilokalorien pro Jahr liefern. Damit könnte eine flächendeckende biologische Landwirtschaft – mit dem gegenwärtigen Ernährungsstil – knapp nicht erfüllt werden.

Schlatzer: Mit der aktuell überwiegend konventionellen Landwirtschaft werden etwa 10.827 Milliarden Kilokalorien pro Jahr produziert. Der Bedarf der 8,77 Millionen Österreicher liegt bei 6816 Milliarden Kilokalorien, wird also aktuell mehr als gedeckt.

Zur Person

Martin Schlatzer studierte Ernährungswissenschaften und spezialisierte sich auf den Bereich Ernährungsökologie. Er arbeitet am Forschungsinstitut für biologischen Landbau und am Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur in Wien.