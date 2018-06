Stadt Wien bringt Verfassungsklage gegen Rauchergesetz ein

Wien will über eine Prüfung beim Höchstgericht das Rauchverbot in der Gastronomie doch noch durchsetzen. Man habe "valide Argumente"

Wien – Der Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk ortete schon im März "gravierende verfassungsrechtliche Bedenken, denen man nachgehen soll" bezüglich des Kippens des Rauchverbots in Lokalen durch die türkis-blaue Regierung. ÖVP und FPÖ hatten im Nationalrat das eigentlich ab dem 1. Mai geltende Rauchverbot rückgängig gemacht. Seither darf unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter gequalmt werden. Am Montagvormittag trat Funk nun mit Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) im Rathaus vor die Medien, um dies auszuführen.

"Wir sagen der Raucherregierung den Kampf an und werden bei der nächsten Sitzung des Wiener Landtages eine Verfassungsklage einbringen", erklärte Sima. Man habe ja bereits angekündigt, dass man sich das Thema ansehen werde. "Nach gründlicher Prüfung ist es uns gelungen, sehr valide Argumente zusammenzutragen."

Hohe Belastung auch in Nichtraucherbereichen

Sima, deren Ressort für die Kontrolle des Rauchergesetzes zuständig ist, wisse aus dieser Arbeit, dass viele Lokale die Regeln nicht einhalten würden. Und auch dort, wo es getrennte Bereiche gebe, die der gesetzlichen Regelung entsprechen, messe man im Nichtaucherbereich eine viel höhere Feinstaubbelastung als in einem reinen Nichtraucherlokal.

Funk sieht vor allem die "schadlose Lockerung" im Gesetz nicht gegeben: "Es ist davon auszugehen, dass es zu Konsequenzen kommt, die alles andere sind als marginale Belastungen der Gesundheit. Das sind schwerwiegende Belastungen, die vom Gesetz vorprogrammiert werden."

Kinderschutz im Auto, aber nicht im Lokal

Das Antragsverfahren der Wiener Landesregierung sei ein sogenanntes abstraktes Normenkontrollverfahren, so Funk. "Wie der Verfassungsgerichtshof entscheidet, lässt sich nicht prognostizieren, aber über Argumente hinwegzugehen wird nicht möglich sein." Dem Juristen zufolge hätten die Verfassungsrichter "große Schwierigkeiten, dieser Anhörung nicht stattzugeben".

Funk kritisierte auch den mangelnden Schutz von Arbeitnehmern und von Kindern. Hierbei weise das Gesetz eine "Unlogik" auf: "Sie dürfen nicht rauchen, aber können sich im Raucherbereich aufhalten, das ist nicht ausgeschlossen. Im Vergleich dazu dürfen Kinder im geschlossenen Auto nicht dem Rauch ausgesetzt sein."

Raucher für Nichtraucherschutz

Hacker habe "nur eine Mikrosekunde" darüber nachgedacht, ob er dieses Vorgehen unterstütze. "Als Raucher werde ich von manchen schräg angeschaut und gefragt, warum ich mich für den Nichtraucherschutz einsetze." Für ihn sei völlig klar: "Die Freiheit des Einzelnen hat Grenzen – wenn Einzelne ihre Freiheit auf Kosten anderer überschreiten."

Der Gesundheitsstadtrat findet es lächerlich, über die Toxizität der Zigarette zu diskutieren. "Die Frage des Passivrauchens ist keine Frage mehr von unterschiedlichen Meinungen, sondern eine Wissensfrage." Er habe extra keine Zahlen mitgebracht, "weil ich komme mir lächerlich vor, wenn ich das noch begründen müsste". Die ÖVP-FPÖ-Regierung liebe es, nach hinten zu schauen. "Das ist peinlich und beschämend. Wir dürfen nicht das europäische Schlusslicht in der Gesundheitspolitik sein." Die Stadt Wien werde alles dafür tun, dem ein Ende zu setzen. (lhag, 4.6.2018)