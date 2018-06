US-Botschafter will intervenieren, um "Leuten wie Kurz" zu helfen

Der Diplomat sieht Österreichs Kanzler als "Rockstar" der europäischen Rechtskonservativen

Berlin – Bisher sahen sich US-Botschafter in befreundeten Staaten zur Neutralität gegenüber der Politik ihres Gastlandes verpflichtet. Doch das sieht Richard Grenell, seit Mai 2018 US-Botschafter in Deutschland, anders. Er hat am Sonntag der weit rechts stehenden Internetplattform "Breitbart" ein Interview gegeben, in dem er ankündigt, sich künftig in die Politik von EU-Staaten einmischen zu wollen. Sein Ziel sieht er dabei in der Unterstützung "rechtskonservativer Parteien". Und auch ein Vorbild nennt Grenell: Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sei ein "Rockstar" der Rechtskonservativen in Europa, er, Grenell, "ein großer Fan" des österreichischen Regierungschefs.

Besonders wichtig sind dem Botschafter dabei nach eigenen Worten Steuersenkungen, der Abbau der Bürokratie und von Hemmnissen für die Wirtschaft. Das war auch Donald Trump ein Anliegen, der in seiner ersten Amtszeit insbesondere die Steuern für US-Unternehmen und für wohlhabendere US-Amerikaner gekürzt hat. Zudem hatten er und die regierenden Republikaner die Einschränkung von Sozialleistungen beschlossen. Außerdem betont Grenell natürlich die Rolle der Migrationspolitik. "Breitbart" stellt dabei vor allen einen Zusammenhang zur Schließung der Westbalkanroute her, und betont, dass Kurz dabei der Kanzlerin seines Gastlandes, Angela Merkel, widersprochen hatte.

Hilfe für Rechte

Ob er mit Kurz in Kontakt gestanden sei, sagt Grenell in dem Interview nicht. Allerdings betont er, dass er seit seinem Dienstantritt vor zwei Monaten bereits "von zahlreichen Konservativen kontaktiert worden" sei, die sich seiner Unterstützung versichern wollten. Insgesamt, so Grenells Analyse, gebe es in Europa eine "breite Welle konservativer Politik", weil die "Politik der Linken" gescheitert sei.

Von den Demokraten gab es bereits heftige Kritik an dem Interview. Grenell habe bei seiner Anhörung im Senat versprochen, sich nicht in die Innenpolitik souveräner europäischer Staaten einzumischen, erklärte der demokratische Senator Chris Murphy auf Twitter. Botschafter seien nicht dazu da, "im Ausland irgendwelche politischen Parteien zu ermächtigen". Auch die Richtlinien des US-Außenministeriums unter Minister Mike Pompeo sehen eigentlich nach wie vor politische Neutralität vor. (red, 4.6.2018)