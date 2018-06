US-Regierungsvertreter: Drei Top-Militärs in Nordkorea abgesetzt

Deutet auf Streitigkeiten über Kims Kurs hin – Friedensnobelpreisträger ICAN bietet an, Gipfel in Singapur zu bezahlen

Washington/Pjöngjang – In Nordkorea sind die drei obersten Militärs von ihren Posten entfernt worden – so inoffizielle Angaben aus Washington. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter, der nicht namentlich zitiert werden wollte, bestätigte den Vorgang und bezog sich dabei auf eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Die Agentur hatte berichtet, die drei Personen seien Verteidigungsminister Pak Yong-sik, Generalstabschef Ri-myong Su sowie Kim Jong-gak, der Direktor des allgemeinen politischen Büros der Armee. US-Regierungsvertreter gehen davon aus, dass es in der nordkoreanischen Armee zu Meinungsverschiedenheiten über den Kurs von Staatschef Kim Jong-un in Bezug auf Südkorea und die USA gekommen ist.

Gipfel mit Hindernissen

Kim und Trump wollen am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Treffen zusammenkommen. Der zwischenzeitlich abgesagte Gipfel werde nun doch stattfinden, hatte Trump am Freitag überraschend verkündet. Sein Verteidigungsminister Jim Mattis sagte allerdings am Sonntag, der Weg zu dem Gipfeltreffen werde holprig.

Der Druck auf Nordkorea werde erst dann gelockert, wenn das Land überprüfbare und unumkehrbare Schritte hin zu atomarer Abrüstung geht. Die Uno-Resolutionen zu Nordkorea würden zunächst in Kraft bleiben.

Atomgegner ICAN will Korea-Gipfel aus Nobelpreis-Geld zahlen

Unterdessen wurde bekannt, dass die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) angeboten hat, die Kosten für den geplanten Gipfel zwischen dem nordkoranischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump zu übernehmen. Die Organisation hat im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis bekommen. Aus dem Preisgeld wolle man gerne etwa Hotelkosten Kims und seiner Delegation begleichen.

"Der Friedensnobelpreis inkludiert Preisgeld und wir bieten diese Gelder gerne dafür an, die Kosten des Gipfels zu tragen, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und eine atomfreien Welt zu fördern", gab der ICAN-Vertreter Akira Kawasaki bekannt.

Das Angebot kam nach einer Meldung darüber, dass der Staatschef des verarmten Nordkoreas unter Umständen Schwierigkeiten hat, für die Kosten der aufwendigen Reise aufzukommen. "Es geht nicht darum, Luxuszimmer für Nordkoreas Machthaber oder sonst jemanden zu bezahlen", fügte Kawasaki hinzu. "Das ist nicht unsere Absicht." (APA, Reuters, red, 4.6.2018)