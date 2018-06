Palästinas Verband: Messi soll auf Israel-Test verzichten

Jibril Rajoub: "Messi als ein Symbol von Frieden und Liebe soll in Jerusalem nicht spielen"

Ramallah – Palästinas Fußballverband hat Argentiniens Fußball-Star Lionel Messi angehalten, im Freundschaftsspiel gegen Israel nicht einzulaufen. Messi als "ein Symbol von Frieden und Liebe" solle am kommenden Samstag in Jerusalem nicht spielen, betonte Verbandspräsident Jibril Rajoub am Sonntag gegenüber Journalisten. Er kündigte an, ansonsten eine Kampagne gegen den Barcelona-Profi lancieren zu wollen.

Israel würde das Testspiel gegen den zweifachen Weltmeister als "politisches Werkzeug" missbrauchen, sagte Rajoub. Deshalb sei den argentinischen Repräsentanten in Ramallah im Westjordanland ein Brief an die argentinische Regierung sowie den Fußball-Verband überreicht worden. "Wir werden Messi, der Millionen von Fans in arabischen und muslimischen Ländern hat, persönlich ins Visier nehmen. Wir haben sie ersucht, Shirts mit seinem Namen und seine Poster zu verbrennen", kündigte Rajoub im Fall des Antretens des Superstars an.

Erzürnt

"Messi komm nicht. Wasche nicht das Gesicht des Rassismus rein", appellierte der palästinensische Verbandsboss. Laut seiner Meinung soll Argentinien das Länderspiel, das letzte vor der WM-Teilnahme in Russland, absagen. Die Palästinenser erzürnt, dass das Spiel im Teddy-Kollek-Stadion stattfinden soll. Dieses befindet sich im Stadtteil Malha. Dort stand einst ein palästinensisches Dorf, das 1948 während des Palästinakriegs von israelischen Truppen zerstört wurde. (APA, 3.6.2018)