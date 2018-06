Historischer Kalender – 7. Juni

1933 – In Rom paraphieren die Botschafter Englands, Frankreichs und Deutschlands mit Mussolini einen "Vertrag der Verständigung und Zusammenarbeit".

1933 – In Paris wird Bertolt Brechts "Die sieben Todsünden der Kleinbürger" mit der Musik von Kurt Weill uraufgeführt.

1948 – Eine seit dem 20.4. in London tagende Sechsmächtekonferenz schlägt in den "Londoner Empfehlungen" u.a. die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland und die Bildung einer internationalen Ruhrbehörde vor.

1948 – Der tschechoslowakische Staatspräsident Edvard Benes legt sein Amt nieder. Nachfolger wird Kommunistenchef Klement Gottwald.

1963 – Mit "Come On", einer Komposition von Chuck Berry, erscheint die erste Single der "Rolling Stones".

1973 – Willy Brandt trifft als erster Bundeskanzler der BRD zu einem offiziellen Besuch in Israel (bis 11.6) ein.

1988 – Wirbel am Wiener Burgtheater wegen eines Interviews des Direktors Claus Peymann für die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit", das von Ensemblemitgliedern als "denunzierend" empfunden wird.

1998 – Die Schweizer stimmen in einem Referendum gegen ein Forschungsverbot mit genmanipulierten Tieren und gegen ein Anbauverbot genveränderter Pflanzen.

2003 – In Kabul kommen bei einem Angriff auf die internationale Afghanistan-Schutztruppe ISAF vier deutsche Soldaten ums Leben, 29 weitere werden zum Teil schwer verletzt.

2008 – Die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz lockt bis 29. Juni 2,4 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland in die vier heimischen Spielstädte. Die EURO 2008 verläuft laut Polizei großteils friedlich.

Geburtstage

Paul Gauguin, franz. Maler/Graphiker (1848-1903)

Sir John Sealy Edward Townsend, engl. Phys.(1868-1957)

James F. Ivory, US-Regisseur (1928- )

Karin Kathrein, öst. Journalistin, Publizistin, Kulturkritikerin und Theaterwiss. (1938- )

Prince (eigentl. Prince Roger Nelson), US-Rockmusiker (1958-2016)

Roberto Alagna, franz. Opernsänger (1963- )

Todestage

Ferdinand der Heilige, portug. Infant (1401-1443)

Friedrich Hölderlin, dt. Dichter (1770-1843)

Franz Xaver Gruber, öst. Komponist des Liedes "Stille Nacht, heilige Nacht" (1787-1863)

Edwin Thomas Booth, US-Schauspieler (1833-1893)

Otto von Fürth, öst. Mediziner und Biochemiker (1867-1938)

Agostino Casaroli, ital. Kardinal (1914-1998)

Christine Lavant, öst. Dichterin (1915-1973)

Horst Skoff, öst. Tennisspieler (1968-2008)

(APA, 7.6.2018)