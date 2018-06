Historischer Kalender – 4. Juni

1133 – Papst Innozenz II. krönt Lothar III. im Lateran zum Kaiser.

1878 – Das Osmanische Reich muss der Errichtung einer britischen Verwaltung auf der Insel Zypern zustimmen.

1928 – Der Berliner Droschkenkutscher Gustav Hartmann, genannt der "Eiserne Gustav", trifft mit seiner Pferdedroschke in Paris ein, nachdem er am 1. April in Berlin gestartet war. Er will mit der Fahrt auf den Untergangs eines Gewerbes aufmerksam machen.

1958 – Der neuernannte französische Ministerpräsident General de Gaulle fliegt nach Algerien und verkündet dort die Gleichberechtigung der muslimischen Bevölkerung mit den Franzosen.

1988 – Bei der Explosion von mit Sprengstoff beladenen Güterwagen kommen in der sowjetischen Stadt Gorki mindestens 68 Menschen ums Leben.

1993 – Franz Vranitzky wird beim SPÖ-Parteitag mit 97 Prozent der Stimmen zum Parteichef wiedergewählt.

2003 – Nahost-Gipfel in Akaba in Jordanien: US-Präsident George W. Bush trifft Israels Regierungschef Ariel Sharon und den palästinensischen Premier Mahmoud Abbas (Abu Mazen). Sharon verspricht die Räumung eines Teils der illegal errichteten Siedlungen, Abbas ruft die militanten Gruppen zum Ende der Intifada und zu einer Waffenruhe gegenüber Israel auf.

2003 – Der "Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis" wird in Stockholm erstmals verliehen. Die Preisträger sind die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger und der amerikanische Schriftsteller Maurice Sendak.

2008 – Der 46-jährige Afroamerikaner Barack Obama sichert sich zum Abschluss eines erbitterten Vorwahlkampfs die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.

Geburtstage

Georg III., König von England (1738-1820)

Jewgenij Mrawinskij, sowj. Dirigent (1903-1988)

Bruno Bettinelli, ital. Komponist (1913-2004)

Todestage

Giacomo Girolamo Casanova, ital. Abenteurer/Schriftsteller (1725-1798)

Mechtilde (Christiane Maria) Lichnowsky, öst. Schriftstellerin (1879-1958)

Walther Johann Jacobs, dt. Industrieller(1907-1998)

Leopold Rudolf, öst. Schauspieler (1911-1978)

Maria Singer, öst./dt. Schauspielerin (1914-2003)

(APA, 4.6.2018)