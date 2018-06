819.000 sahen im Schnitt Österreichs Fußballsieg gegen Deutschland

Der wegen des knapp zwei Stunden verspätet ausgetragenen Länderspiels entfallene "Red Carpet" wird am Sonntag um 22.25 Uhr in ORF 1 gezeigt

Wien – Bis zu 1,035 Millionen Fußballfans sahen am Samstag in ORF 1 den 2:1-Sieg von Österreich gegen Weltmeister Deutschland, im Schnitt verfolgten 819.000 bei 32 Prozent Marktanteil die zweite Halbzeit in ORF 1. Bis zu 589.000 waren danach mit dem ORF auf dem "Life Ball" 2018. Der wegen des knapp zwei Stunden verspätet ausgetragenen Länderspiels entfallene "Red Carpet" wird am Sonntag um 22.25 Uhr in ORF 1 gezeigt, daran anschließend noch einmal der gesamte "Life Ball".

Mit bis zu 589.000 Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 437.000 bei 24 Prozent Marktanteil erreichte der Life Ball 2018 ein größeres TV-Publikum als etwa im Vorjahr – damals waren es 359.000 Zuschauer, meldet der ORF in einer Aussendung. (red, 3.6.2018)