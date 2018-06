Relegation: St. Pölten bleibt erstklassig

Der Kühbauer-Elf genügt nach dem 2:0 im Hinspiel ein 1:1 im Rückspiel gegen Wiener Neustadt für den Klassenerhalt

St. Pölten – Der SKN St. Pölten spielt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer reichte am Sonntag im Relegations-Rückspiel gegen den SC Wiener Neustadt ein 1:1-Remis, sie behielt nach dem Auswärts-2:0 mit dem Gesamtscore von 3:1 verdient die Oberhand. Wiener Neustadt muss 2018/19 einen neuerlichen Anlauf auf die Rückkehr ins Oberhaus nehmen.

David Atanga brachte die Gastgeber vor 4.844 Zuschauern in der NV-Arena mit einem Weitschusstor aus mehr als 30 Metern in der 44. Minute voran. Hamdi Salihi gelang in der 75. Minute für die Gäste nur der bedeutungslose Ausgleich. (APA, 3.6.2018)

Relegations-Rückspiel um einen Platz in der Fußball-Bundesliga vom Sonntag:

SKN St. Pölten – SC Wiener Neustadt 1:1 (1:0)

St. Pölten, NV-Arena, 4.844, SR Lechner. Hinspiel: 2:0 – St. Pölten verbleibt mit dem Gesamtscore von 3:1 in der Bundesliga.

Torfolge:

1:0 (44.) Atanga

1:1 (75.) Salihi

St. Pölten: Riegler – Stec, Huber, Luan, Ingolitsch – Martic – Atanga (56. Ambichl), R. Ljubicic, Bajrami (80. Muhamedbegovic), Schütz (72. Balic) – Pak

Wiener Neustadt: Schierl – Hager, Ljubic, Prada – Gründler (69. Kienast), Brandner (60. Rusek), Diarra, D. Harrer – Miesenböck, Ebenhofer (78. Zivotic) – Salihi

Rote Karte: Kienast (92./Tätlichkeit)

Gelbe Karten: Luan, Atanga, Schütz, Martic bzw. Prada, Brandner, D. Harrer, Hager