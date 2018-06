"Tatort"-Ermittler Batic und Leitmayr im Kaff bei den "Freiländern": Top oder Flop?

Die Münchner Kommissare ermitteln diesmal in der tiefsten Provinz – Wie hat Ihnen "Freies Land" gefallen?

Im neuen Tatort aus München verschlägt es die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in die Provinz Nahe der tschechischen Grenzen. Zum Inhalt: Johanna Berg findet ihren erwachsenen Sohn Florian mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne. Was zunächst wie Suizid aussieht, ist schnell zweifelhaft. Zum einen fehlt eine Tatwaffe. Zum anderen gibt es Spuren eines Beruhigungsmittels im Blut des Toten, jedoch keinen Hinweis auf entsprechende Medikamente in der Wohnung.

Florian gehörte einer Gruppe an, die nahe der tschechischen Grenze auf einem alten Hof wohnt, diese "Freiländer" erklären ihr Land zum Staatsterritorium und erkennen die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht an. Ihr Anführer ist der charismatische Ludwig Schneider (Andreas Döhler). Bald erkennen Batic und Leitmayr, dass ihr polizeilicher Status bei den "Freiländern" nichts gilt. Auch die Provinzpolizisten sind keine große Hilfe.