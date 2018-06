TV- und Radiotipps für Montag, 4. Juni

Faszination Guinness – Die Jagd nach den Rekorden, Armin Wolf interviewt Wladimir Putin, Millionenshow, Die Hexen von Salem, Spira Mirabilis, Kulturmontag, Rabiat: Hass ist ihr Hobby

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Hautschäden vorbeugen Die Zahl der Hautkrebs-Neuerkrankungen steigt jährlich. Wichtigste Prävention ist der Sonnenschutz. Worauf es bei Sonnencremes ankommt und wie man Vorstadien von Hautkrebs selber erkennen kann, zeigt Jana Herunter. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Faszination Guinness – Die Jagd nach den Rekorden Das Guinness-Buch der Rekorde zählt zu den am meisten verkauften Büchern der Welt. Wer seinen Namen darin verewigen will, muss besonders Außergewöhnliches oder Skurriles leisten und nicht selten bis an die Schmerzgrenze gehen. Doch was treibt diese Menschen an? Und welchen Regeln folgt die Jagd nach den Rekorden? Bis 20.15, Arte

20.15 GESPRÄCH

ZiB Spezial: Armin Wolf interviewt Wladimir Putin Am Dienstag kommt Russlands Präsident Wladimir Putin nach Österreich. ZiB 2-Anchor Armin Wolf traf ihn vorab zum Interview. Bis 21.00, ORF 2

foto: orf/daniel hack

21.00 TALK

Hart, aber fair: Flüchtlinge und Kriminalität Junge Männer, geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften – für viele ein Grund zu Sorge und Angst. Können solche Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Bei Frank Plasberg diskutieren dazu Markus Blume (CSU), Annalena Baerbock (B'90/Grüne), Holger Münch vom Bundeskriminalamt und Sozialforscher Ruud Koopmans. Bis 22.15, ARD

21.05 FRAGEN UND ANTWORTEN

Millionenshow Armin Assinger stellt dem Weiterspieler die Millionenfrage. 13 Fragen hat Hooman Vojdani schon richtig beantwortet, es fehlen noch zwei zur Million. Bis 22.00, ORF 2

21.55 GESCHICHTE

Die Hexen von Salem (F/D 1957, Raymon Rouleau) Salem ist die größte Siedlung schottisch-englischer Puritaner in Nordamerika. Vermeintlich im Sinne des Glaubens will Pastor Samuel Anfang der 1690er-Jahre die Herrschaft der Kirche und damit seine Macht festigen. Hervorragende Umsetzung von Arthur Millers Theaterstück Hexenjagd mit Bezügen zur Gegenwart der 1950er-Jahre und den Menschenjagden der McCarthy-Ära. Mit Simone Signoret, Yves Montand, Mylène Demongeot, Jean Debucourt. Bis 00.15, Arte

foto: pathé production/defa Elisabeth (Simone Signore) wird wegen Hexerei angeklagt.

22.25 DOKUMENTATION

Spira Mirabilis – Eine Annäherung an die Unsterblichkeit Die Suche des Menschen nach Unsterblichkeit ist gekoppelt an die vier Naturelemente Feuer, Wasser, Erde und Luft und an das fünfte, von Aristoteles definierte Element, den Äther. Als einziges Element ist er unveränderbar und zeitlos. Der Dokumentarfilm von Massimo D'Anolfi und Martina Parenti führt von Mailand in die USA und von Bern nach Japan und stellt Menschen vor, die sich auf unterschiedlichste Weise mit dem menschlichen Traum von Unsterblichkeit befassen. Bis 00.25, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit diesen Themen: 1) Julian Schnabel und die Macht der Medien: Der Maler und Filmemacher ist live zu Gast im Studio. 2) Die Dokumentation The Cleansers begibt sich auf Spurensuche nach den Saubermachern der sozialen Netzwerke. 3) Zwangsgebühren, Staatsfunk, Lügenpresse – über Vergangenheit und Zukunft der europäischen Rundfunkanstalten. Bis 23.20, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Rabiat: Hass ist ihr Hobby Wie kommt man auf die Idee, einzelne Menschen im Internet lächerlich zu machen? Warum werden hunderte, tausende Kommentare geschrieben, Videos produziert, Computerspiele entworfen, um die Existenz eines Menschen zu zerstören? Woher kommt die Lust am Cybermobbing? Reporter Dennis Leiffels spricht mit Tätern und Opfern und macht sich damit auch selbst zur Zielscheibe des Hasses. Sehenswert. Bis 23.30, ARD