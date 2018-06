Brändle bei Dauphine-Prolog starker Sechster

Tagessieg an den polnischen Froome-Helfer Kwiatkowski

Valence – Matthias Brändle ist im Prolog des Criterium du Dauphine in Valence auf Rang sechs gefahren. Der Vorarlberger Radprofi aus der Trek-Mannschaft klassierte sich am Sonntag auf dem 6,6 km langen und flachen Kurs sechs Sekunden hinter Sieger Michal Kwiatkowski. Der Pole, Straßen-Weltmeister von 2014, gewann 1,66 Sekunden vor dem Niederländer Jos van Emden.

Lukas Pöstlberger, Österreichs zweiter Beitrag beim letzten großen Vorbereitungsrennen auf die Tour de France, landete auf der 31. Position (+18 Sek.). Die Traditionsfahrt endet nach acht Renntagen am kommenden Sonntag beim Mont Blanc. Kwiatkowski gehört bei der in knapp einem Monat beginnenden Tour zu den wichtigsten Helfern im Team des vierfachen Tour-Champions Chris Froome.

Für Matthias Brändle war es sein erster Auftritt seit einem Ende April bei der Tour de Romandie erlittenen Schlüsselbeinbruch. "Ich habe beim Bestes versucht. Ich brauche noch ein wenig, um in den Kurven die Sicherheit zu bekommen. Aber alles in allem bin ich zufrieden", sagte der Zeitfahrspezialist im Ziel. Er kündigte an, auch in den kommenden Tagen attackieren zu wollen. (APA/sda, 3.6.2018)

Ergebnisse Criterium du Dauphine vom Sonntag – Prolog in Valence (6,6 km): 1. Michal Kwiatkowski (POL) Sky 7:25 Minuten – 2. Jos van Emden (NED) Lotto-NL +1 Sek. – 3. Gianni Moscon (ITA) Sky 3 – 4. Victor Campenaerts (BEL) Lotto-Soudal 5 – 5. Patrick Bevin (NZL) BMC gleiche Zeit – 6. Matthias Brändle (AUT) Trek 6. Weiter: 31. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 18