Noch etwas Sand in Englands Offensivgetriebe

Three Lions vergaben beim 2:1 gegen Nigeria zahlreiche Torchancen – Portugal 0:0 gegen Belgien – Island unterliegt Norwegen, Mexiko schlägt Schottland

London/Brüssel – Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat 16 Tage vor ihrem ersten WM-Spiel dank einer starken ersten Halbzeit einen verdienten Testspiel-Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Gareth Southgate setzte sich am Samstag zuhause im Londoner Wembley-Stadion gegen WM-Teilnehmer Nigeria mit 2:1 (2:0) durch.

Gary Cahill (7.) und Harry Kane (39.) erzielten die Tore für die Three Lions. Alex Iwobi (47.) vom Londoner Klub Arsenal traf für die Super Eagles. England war in der ersten Hälfte der Partie deutlich überlegen, ließ aber zahlreiche Torchancen ungenutzt.

Nach der Halbzeit-Pause wurde Nigeria stärker, war jedoch letztlich zu ungefährlich. Im Tor vertraute Southgate zunächst auf Jordan Pickford von Everton – eine endgültige Entscheidung für die WM sei das aber noch nicht, betonte der Trainer. Der letzte Test steigt am Donnerstag in Leeds gegen Costa Rica. Nigeria trifft am Mittwoch (15.00 Uhr) in Schwechat auf Tschechien.

England bestreitet am 18. Juni in der Gruppe G sein erstes WM-Spiel gegen Tunesien. Anschließend bekommt man es mit Belgien und Panama zu tun. Nigeria startet schon am 16. Juni gegen Kroatien ins Turnier und trifft anschließend auf Island und Argentinien.

Belgien 0 – Portugal 0

Europameister Portugal ist gegen den WM-Geheimfavoriten Belgien im vorletzten Testspiel vor der WM nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Ohne Cristiano Ronaldo trennten sich die Portugiesen am Samstag in Brüssel von den Roten Teufeln mit 0:0. Auch im zweiten Samstagsduell zweier WM-Teilnehmer gab es zwischen Schweden und Dänemark in Solna ein torloses Remis.

Ronaldo hat von Trainer Fernando Santos noch Sonderurlaub nach dem Champions-League-Triumph vor einer Woche mit Real Madrid bekommen, der 33-Jährige postete am Samstag ein Foto nach einem Tennismatch. Er soll beim letzten Test der Portugiesen am kommenden Donnerstag in Lissabon gegen Algerien wieder dabei sein. Ohne seinen Superstar wartet der Kontinentalmeister in der finalen Vorbereitungsphase weiter auf einen Sieg, zuletzt hatte Portugal nach einer 2:0-Führung 2:2 gegen Tunesien gespielt.

Kompany verletzt

Für Belgiens Trainer Roberto Martinez war die Partie gegen Portugal die letzte Gelegenheit, seinen Kader zu prüfen, bevor er nun das endgültige Aufgebot für die WM bekanntgeben will und muss. Abwehrchef Vincent Kompany musste nach einer knappen Stunde wegen einer Leistenverletzung ausgewechselt werden.

Bevor Belgien bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe G gegen England, Panama und Tunesien antritt, stehen am 6. Juni gegen Ägypten und am 11. Juni gegen Costa Rica jeweils in Brüssel noch zwei Testpartien an.

Island 2 – Norwegen 3

Islands Fußball-Nationalmannschaft hat zwei Wochen vor ihrem Start in die WM in einem Testspiel gepatzt. Gegen das nicht für die Endrunde in Russland qualifizierte Norwegen unterlag der EM-Viertelfinalist am Samstagabend in Reykjavik mit 2:3 (1:1).

Björn Johnsen (15.), Joshua King (80.) und Alexander Sorloth (85.) erzielten die Tore für Norwegen. Für Island waren Alfred Finnbogason (30.) per Foulelfmeter und Gylfi Sigurdsson (70.) erfolgreich. Island trifft in Russland in der Gruppe D am 16. Juni zum Auftakt auf Argentinien. Die weiteren Gegner sind Nigeria und Kroatien.

Mexiko feierte dagegen vor dem Abflug in Richtung Europa einen Sieg. Der erste Gruppen-F-Gegner von Weltmeister Deutschland am 17. Juni bot aber beim 1:0 (1:0) im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eine eher schwache Leistung. Den Siegtreffer erzielte Giovani Dos Santos bereits in der 13. Minute. Den letzten Test bestreiten die Mexikaner am kommenden Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark. (APA, 3.6.2018)

Ergebnisse freundschaftlicher Fußball-Länderspiele vom Samstag:

Lettland – Estland 1:0 (0:0). Riga. Tor: Ikaunieks (70.)

England – Nigeria 2:1 (2:0). London. Tore: Cahill (7.), Kane (39.) bzw. Iwobi (47.)

Island – Norwegen 2:3 (1:1). Reykjavik, Tore: Finnbogason (30./Foulelfmeter), Sigurdsson (70.) bzw. Johnsen (15.), King (80.), Sorloth (85.)

Mexiko – Schottland 1:0 (1:0). Mexiko-Stadt, Tor: Dos Santos (13.)