Durchgesickert: MacOS bekommt "Dark"-Modus und News App

Ein Video, welches wohl erst nach der Entwicklerkonferenz WWDC verfügbar sein sollte, wurde schon jetzt entdeckt

Apple hat versehentlich ein Video öffentlich gestellt, welches schon jetzt einige neue Features zeigt, die ab Montag auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt werden. So soll ein neues Design für MacOS kommen, welches darauf ausgelegt ist, im dunklen verwendet zu werden. Das dunklere Interface passt dann jede Application an – eine Funktion, die es in der vorherigen Version des Dark Modes nicht gegeben hat. Ob es auch für iOS verfügbar sein wird, ist noch unklar, wie endgadget berichtet.

Neue Nachrichtenapp

Ein weiteres neues Feature wird wohl ein Redesign des App Stores sein. Allein der Fundort des Videos suggeriert, dass künftig Video-Previews möglich sein werden – bisher war das nur unter iOS 11 möglich. Ebenfalls zeigt der Leak ein unbekanntes News-Icon, welches eine neue App hierfür suggeriert.

Es ist zu erwarten, dass Apple die neuen Features am Montag auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen wird. Bis das tatsächliche Release vor der Tür steht, kann es allerdings noch ein wenig dauern. Zu erwarten ist eine Veröffentlichung im Herbst.

Fokus digitale Gesundheit

Apple plant – so ein Bericht von Bloomberg – eine Reihe von Werkzeugen unter dem Projektnamen "Digital Health". in weiterer Schwerpunkt der WWDC dürfte Augmented Reality werden. Auf dem Plan steht die Einführung von ARKit 2.0, der zweiten Generation der AR-Schnittstelle in iOS. Nutzer sollen künftig Spiele mit entsprechender Integration gegeneinander spielen können. Die Rede ist auch von der Platzierung virtueller Objekte im realen Raum, die dort dann an Ort und Stelle verbleiben. (red, 3.6.2018)