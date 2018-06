Capitals stellen im Stanley-Cup-Finale gegen Las Vegas auf 2:1

Dem Klub aus Washington fehlen damit nur noch zwei Siege zum erstmaligen Gewinn des begehrtesten Eishockey-Pokals

Washington – Die Washington Capitals haben die Führung im Stanley-Cup-Finale übernommen und benötigen nur noch zwei Siege zum erstmaligen Gewinn des begehrtesten Eishockey-Pokals der Welt. Nach dem 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)-Erfolg im zweiten Match am Samstag (Ortszeit) über den NHL-Neuling Vegas Golden Knights, führt das Team die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an.

Alex Owetschkin sorgte nach 22 Minuten für den ersten Treffer, Jewgeni Kusnetzow erhöhte elf Minuten später auf 2:0. Nach einem Patzer von Capitals-Schlussmann Braden Holtby konnten die Golden Knights durch Tomas Nosek (44.) zwar verkürzen, doch Devante Smith-Pelly markierte sechs Minuten vor der Schlusssirene den 3:1-Endstand.

"Es macht so viel Spaß, so wichtige Tore zu schießen. Ich weiß nicht warum, aber in den Play-offs läuft es bei mir", sagte Torschütze Smith-Pelly, der bereits im Viertelfinale in der Pittsburgh-Serie wichtige Tore erzielt hatte. "Wir haben noch nichts gewonnen", warnte dagegen Owetschkin. Der Russe war wieder einmal der Capitals-Anführer auf dem Eis. "Er macht einen unglaublichen Job", schwärmte Smith-Pelly von seinem Leistungsträger.

Am Montag könnte Washington den Vorsprung in eigener Halle in Spiel vier weiter ausbauen. (APA, 3.6.2018)