Österreich feiert 2:1-Sieg im Test gegen Deutschland

Die Österreicher haben nun drei Tage frei, am Mittwoch versammeln sie sich in Bad Tatzmanndorf, um die Vorbereitung auf das Match gegen Brasilien am 10. Juni in Wien aufzunehmen. Die Deutschen werden am Sonntag in Eppan von Bundekanzlerin Angela Merkel besucht, sie wird sicher pünktlich sein und Worte der Aufmunterung finden. Immerhin hat Neuer den Test bestanden. (Christian Hackl, 2.6.2018)

Die Fehler beim, vom Limit kilometerweit entfernten, Weltmeister häuften sich nach der Pause, Österreich wurde dafür richtig gut und immer besser, ja sogar großartig. 51. Minute: Alaba schießt knapp darüber. 53. Minute: Corner Alaba, Hinteregger volliert, am langen Eck völlig freistehend, auf spektakuläre Weise das 1:1. 54. Minute: Neuer rettet vor Arnautovic. Die Deutschen schwammen, was in einem Stadion, das Wörthersee heißt, zumindest halblustig ist. 66. Minute: Zulj verzieht knapp. 69. Minute: Traumkombination der entfesselnden ÖFB-Auswahl, Kapitän Julian Baumgartlinger setzt mit einem Querpass wunderbar Stefan Lainer ein, der legt für Alessandro Schöpf auf, der Tiroler, der schon gegen Russland getroffen hat, macht das logischerweise umjubelte und hochverdiente 2:1.

Österreichs Teamchef Foda nahm im Vergleich zum 1:0 gegen Russland drei Änderungen in der Startformation vor: Tormann Jörg Siebenhandl, David Alaba und Florian Grillitsch rein, Tormann Heinz Lindner, Louis Schaub und Florian Kainz raus. Arnautovic konnte trotz Schienbeinprellung mittun, so einen Hit lässt er sich nicht entgehen, da hätte das Schienbein dreifach gebrochen sein müssen. Die Deutschen stecken mitten in der WM-Vorbereitung, sie haben zehn Tage Kondition geschunden, Teammanager Oliver Bierhoff wies darauf hin, dass von einer ausufernden Frische nicht auszugehen sei. "Trotzdem wollen wir gewinnen. Unsere Spieler wollen immer siegen, auch im Tischtennis"

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Es war auch ein Sieg für unsere Fans und natürlich für die Spieler. Es wurde Zeit, nach vielen Jahren wieder einmal gegen Deutschland zu gewinnen. Aufgrund der zweiten Hälfte war es auch ein verdienter Sieg. Wir waren da giftig, aggressiv, hatten super Balleroberungen. Wir haben da extrem nach vorne verteidigt, wie die Mannschaft da marschiert ist, das Tempo hochgehalten hat, das war fantastisch. Es ist unglaublich was meine Spieler heute geleistet haben. In der ersten Hälfte waren wir zu passiv und wenn du gegen Deutschland passiv bist, läufst du nur dem Ball hinterher. Fehler passieren im Fußball, wenn der Tormann einen macht ist es meistens ein Tor. Jörg (Anm.: Siebenhandl) hat den Fehler aber schnell weggesteckt, die Mannschaft hat dann weiter an sich geglaubt. Es war ein wunderschöner Tag, den sollte man genießen. Klar steckt Deutschland mitten in der Vorbereitung, ich bin aber überzeugt, dass sie bei der WM eine gute Rolle spielen werden. Die Spieler haben jetzt drei Tage frei, dann werden wir uns auf Brasilien vorbereiten, und vielleicht können wir noch so eine Leistung abrufen."

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): "Wir haben immer gehört Cordoba, Cordoba, jetzt anscheinend heißt es Klagenfurt. Wir haben Cordoba zur Ruhe gebracht. Wir haben eine gute Gruppe, können viel Spaß haben. Entscheidend war, dass wir nach der Pause gepresst haben. Man hat schon in der ersten Hälfte ansatzweise gesehen, dass sie Fehler machen, wenn wir Druck machen. Bis auf den einen Schuss haben wir nichts zugelassen."

Joachim Löw (DFB-Teamchef): "Die Niederlage ärgert mich schon, weil wir vieles nicht so umgesetzt haben, wie besprochen. In der ersten Halbzeit haben wir es noch ordentlich gemacht, aber dann sind wir immer mehr in so ein Fahrwasser reingekommen, wo das Spiel nicht mehr lief. Wir hatten viele Ballverluste, viele Möglichkeiten, wo wir nicht zum Abschluss kommen. Von daher war vieles heute eigentlich schlecht. (...) Wenn wir so spielen, dann haben wir keine sehr großen Chancen, das ist auch klar. Wenig Ordnung, wenig Abschlussmöglichkeiten, wenig Läufe in die Tiefe, das hat alles irgendwie gefehlt. Am Sechzehner viele Bälle verloren, in Konter gelaufen. Da gibt es eine Menge aufzuarbeiten. Herzlichen Glückwunsch an Österreich zu diesem Sieg. Mich ärgert nicht so sehr die Niederlage, sondern wie wir das Spiel verloren haben. Vor allem die ersten 15, 20 Minuten nach der Pause (...) hatten wir extrem viele Ballverluste, das ist man von unserer Mannschaft nicht gewohnt. In der Phase waren wir sehr fahrlässig. Wir haben dann nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Es war enttäuschend, wie wir aufgetreten sind. Es gab einiges zu bemängeln an unserem Spiel. Das Spiel gibt einiges her zum Aufarbeiten. Wir haben noch zwei Wochen, dann wird die Mannschaft um einiges weiter sein."

Zum Comeback von Tormann und Kapitän Manuel Neuer, der verletzungsbedingt 599 Tage auf seinen 75. Länderspiel-Einsatz warten hatte müssen, sagte Löw: "Er hat gut gehalten und keine Probleme gehabt."

Martin Hinteregger (ÖFB-Torschütze): "Anders hätte man den Ball nicht nehmen können. Da kannst du nur Augen zu und drauf auf die Kiste. Dass er dann noch so einschlägt in so einem Spiel, ist brutal geil. Wir haben gesehen, dass wir gegen die ganz Großen mithalten können. Wir haben in der zweiten Halbzeit die beste Halbzeit unter dem Trainer gespielt, das war fantastisch."

