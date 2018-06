Hochzeit und Trachten im Mittelpunkt des 25. Life Balls

Die ersten Gäste sind schon da – Die Bilder des Abends in einer Ansichtssache

Wien – Schon vor der offiziellen Eröffnung des Life Balls am Samstagabend in Wien gab es einiges an Kostümierungen zu sehen. Die Ballgäste nahmen mehr oder weniger auf das Motto des Abends ("Sound of Music") bzw. den eigentlichen Ursprung des Events – dem Kampf gegen Aids – Bezug.

Der Life Ball geht am Samstag bereits zum 25. Mal im Wiener Rathaus über die Bühne. Dabei wird auch eine Hochzeit gefeiert. Zum Thema "Sound of Music" geben sich Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage das Ja-Wort.

Modeschau mit Hochzeitsthema

Dem Anlass entsprechend präsentieren bei der Eröffnungsshow 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten. Prominente Ballbesucher wie Oscar-Preisträger Adrien Brody, Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner werden erwartet. Der Reinerlös des Event kommt der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.

Sehen Sie hier erste Bilder in einer Ansichtssache – weitere folgen im Laufe des Abends. (APA, red, 2.6.2018)