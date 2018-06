Thiem kämpft gegen Nishikori um drittes Major-Viertelfinale

Aufeinandertreffen mit dem Japaner als zweite Partie auf dem Ceter Court. Thiem: "Wird ein toughes 'best of five'-Match"

Paris – Sieben Achtelfinali in Serie hat Dominic Thiem nun schon bei Grand-Slam-Turnieren erreicht, darum ist das für den Weltranglisten-Achten mittlerweile auch nichts Besonderes mehr. Möchte der 24-jährige Niederösterreicher am Sonntag aber auch sein drittes Major-Viertelfinale, neuerlich in Paris, erreichen, dann muss er gegen Kei Nishikori sein bestes Tennis auspacken. Das Spiel wird als zweites Spiel nach 11 Uhr auf dem Center Court stattfinden.

Thiem weiß, dass die Aufgabe gegen den nach einer Verletzung zurückgekehrten Japaner sehr schwierig ist. "Das zählt morgen alles nichts. Es wird ein toughes 'best of five'-Match. Ich glaube, dass die Chancen sehr ausgeglichen stehen", konstatierte Thiem nach einer Trainingseinheit am Samstag.

Thiem ist heiß auf mehr, auch die Major-Achtelfinal-Niederlagen von Wimbledon (gegen Tomas Berdych), den US Open (Juan Martin Del Potro) und zuletzt bei den Australian Open (Tennys Sandgren) liegen ihm noch im Magen.

Respekt

"Für mich geht das Turnier jetzt los. Jetzt kommen die ganz großen Gegner, die Runden wo man hinwill", sagte Thiem. Darum kümmert ihn ein Achtelfinaleinzug, sein insgesamt neunter, nicht mehr sonderlich. "Vor ein, zwei Jahren war es schon noch eine Riesensache, aber jetzt will definitiv weiterkommen. In Australien war es eine große Enttäuschung wie ich rausgegangen bin, morgen wäre es das gleiche wieder. Es zählt natürlich nur der Sieg, vor allem in Paris, das ist eines der größten Jahreshighlights für mich, deshalb würde ein Achtelfinale nicht reichen."

"Er wird jetzt nicht hinter der Grundlinie bleiben, er wird in den Platz gehen. Mein Ziel ist, dass ich in ihn ein bisschen zurückdränge von der Grundlinie," sagte Thiem. Nishikori, der übrigens Thiems einhändige Rückhand bewundert, weiß Thiem einzuschätzen. "Er hat letzte Woche toll gespielt und hat Rafa geschlagen. Er kann ein sehr gefährlicher Spieler bleiben. Ich glaube, auf Sand ist es noch härter gegen ihn." Das bisher letzte Duell vor zwei Jahren in Rom wollen beide Spieler nicht überbewerten, schließlich hätten sich auch beide seither weiterentwickelt.

Hoffen

Thiem-Coach Günter Bresnik hofft, dass sich Thiem so präsentiert, wie auch schon zuletzt: "Extrem aggressiv und bestimmt. Vielleicht ein bisserl zu verbissen, aber grundsätzlich ist das genauso wie ein Spieler, der auf Nummer 8 steht, auftreten sollte, wenn er genau weiß, was er will."

Seit Samstag steht auch fest, wer neben dem als Nummer gesetzten Alexander Zverev (GER) im Viertelfinale noch zum möglichen Thiem-Gegner werden könnte. Haider-Maurer-Bezwinger Karen Chatschanow (RUS) besiegte Lucas Pouille (FRA-15) in drei Sätzen. Topfavorit Rafael Nadal gab sich auch gegen Richard Gasquet (FRA-27) beim 6:3,6:3,6:2 keine Blöße und hat nun alle 16 Duelle mit dem Kitz-Starter gewonnen.

Die topgesetzte Dame Simona Halep profitierte beim 7:5,6:0 über Andrea Petkovic (GER) auch etwas von deren Verletzung am rechten Knie. Nur 62 Minuten stand die als Nummer 3 gesetzte Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza auf dem Platz, sie gab gegen Samantha Stosur (AUS) nur zwei Games ab.

Duell der Großen

Nur ein Game mehr gab Maria Scharapowa ab, und das war im Schlager gegen die als Nummer sechs gesetzte Karolina Pliskova (CZE) eine Überraschung. Die Russin benötigte dafür nicht einmal eine Stunde. Für die nach einer Dopingsperre erstmals seit zwei Jahren wieder in Roland Garros spielende 30-Jährige ist es freilich ein großer Erfolg, ihr bisher letztes Major-Achtelfinale liegt schon fast drei Jahre zurück. "Ich habe mich im Vergleich zu den ersten beiden Runden sehr verbessert. Natürlich freue ich mich, dass ich gewonnen habe", sagte Scharapowa, die sich im Ranking vom 30. Platz weiter nach vor arbeiten wird.

Scharapowa bekommt es nun im Achtelfinale mit der besten Tennis-Spielerin aller Zeiten zu tun: Die ungesetzte Serena Williams und ehemalige Nummer eins meisterte in ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach ihrer Babypause auch die dritte Hürde. Sie besiegte Julia Görges (GER-11) mit 6:3,6:4 und überzeugte dabei über weite Strecken.

Nervenschlacht

Während bei den Herren auch der als Nummer 3 gesetzte Marin Cilic in drei glatten Sätzen über den US-Amerikaner Steve Johnson hinwegmarschierte, stand David Goffin gegen den Franzosen Gael Monfils vor dem Aus. Die belgische Nummer 8 des Turniers setzte sich erst nach Abwehr von vier Matchbällen und 3:58 Stunden mit 6:7(6),6:3,4:6,7:5,6:3 durch. Goffin bewies im vierten Satz bei allen vier Möglichkeiten des Franzosen gute Nerven und ein starkes Service.

Juan Martin Del Potro (ARG-5) spazierte in drei Sätzen gegen Albert Ramos-Vinolas (ESP-31) ins Achtelfinale, Fabio Fognini musste im Duell der Nummern 18 gegen 16 gegen den Briten Kyle Edmund lange "raufen", ehe er sich in fünf Sets mit 6:3,4:6,3:6,6:4,6:4 durchgesetzt hatte. Fognini trifft nun auf Cilic. (APA, red, 2.6.2018)