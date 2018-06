Syrien verlängert Fristen in umstrittenem Enteignungsgesetz

Vertriebene Syrer haben jetzt ein Jahr Zeit für Eigentumsnachweis

Damaskus – Nach internationaler Kritik hat die syrische Regierung bei einem umstrittenen Gesetz zu Enteignungen von Haus- und Landbesitzern eingelenkt. Die Fristen für den Nachweis von Eigentum wurden von 30 Tagen auf ein Jahr ausgedehnt, wie Außenminister Walid Muallem am Samstag vor Journalisten in Damaskus sagte.

Das im April in Kraft getretene sogenannte Dekret 10 erlaubt es der Regierung, Stadtentwicklungsgebiete auszuschreiben, in denen die Besitzer enteignet werden können. Im Gegenzug erhalten sie Anteile an dem neuen Immobilienprojekt.

Derartige Regelungen sind weltweit üblich zur Entwicklung vernachlässigter oder zerstörter Gebiete, doch wird befürchtet, dass die Umsetzung des Gesetzes in Syrien zu erheblichem Missbrauch führen wird.

Experten warnten, dass das Dekret 10 Millionen Vertriebene ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke kosten kann, da sie kaum Möglichkeiten haben, rechtzeitig ihre Ansprüche geltend zu machen. (APA, 2.6.2018)