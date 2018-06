Samsung soll Galaxy Note 9 im August vorstellen

Das neue Handy soll eine bessere Kamera und in manchen Regionen einen leistungsstärkeren Prozessor bekommen

Samsung soll das neue Galaxy Note 9 am 9. August in New York vorstellen. Der Fokus des neuen Geräts liege bei der Kamera. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das neue Smartphone werde vermutlich dem Galaxy Note 8 optisch sehr ähnlich sehen, auf manchen Märkten aber einen besseren Prozessor bekommen. Es werde dann Ende August erscheinen.

Samsungs Note-Smartphones haben größere Geräte, oft als "Phablet" bezeichnet (eine Wortschöpfung aus phone/tablet) populär gemacht. Apple folgte der Strategie mit den "Plus"-iPhones. Zudem bieten Note-Handys eine Stifteingabe.

Bixby-Lautsprecher kommt womöglich

Möglich ist auch, dass Samsung zeitnah weitere Infos zur zweiten Version vom smarten Assistenten Bixby und dem Bixby-Lautsprecher bekannt gibt. D.J. Koh, Chef der Handysparte bei Samsung, hatte im Rahmen der Mobile World Congress angekündigt, dass das das Unternehmen noch in diesem Jahr einen neuen Smart Speaker auf den Markt bringen möchte, der den hauseigenen Sprachassistenten nutzt. Bei der zweiten Version soll nun endlich auch die deutsche Sprachausgabe folgen, die bis dato fehlt – eigentlich hatte das Unternehmen einen Release Ende 2017 angekündigt. Denkbar ist, dass sie mit dem Galaxy Note 9 kommt. (red, 2.6.2018)