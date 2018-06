Sherlock-Schauspieler Cumberbatch rettet Essenslieferant vor vier Angreifern

Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch soll einen Essenslieferanten gerettet haben, der von vier Personen zusammengeschlagen wurde

London – Der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch hat seine Qualitäten als Sherlock Holmes auch im echten Leben gezeigt. Der 41-Jährige, der den Meister-Detektiv in der Serie "Sherlock" spielt, hat nach Medienberichten zur Rettung eines Essenslieferanten beigetragen.

Der Fahrradfahrer sei am Freitagabend von vier Personen in London überfallen und zusammengeschlagen worden, als Cumberbatch und seine Ehefrau zufällig mit einem Taxi vorbeifuhren. Er forderte den Taxifahrer auf anzuhalten, sprang aus dem Auto und eilte dem Deliveroo-Fahrer zu Hilfe. Gegenüber der Zeitung "The Sun" meinte der Taxler: "Benedict war beherzt, mutig und selbstlos. Wenn er nicht eingegriffen hätte, wäre der Radfahrer wohl schwer verletzt worden.

"Kein Held"

"Er selbst habe zwar auch dem Opfer geholfen und die Täter verjagt, aber Cumberbatch "hat das meiste getan, um ehrlich zu sein Benedict ist ein Superheld." Cumberbatch selbst sieht sich weder als Held, noch möchte er als solches bezeichnet werden. Zu seinen Beweggründen, dem Mann zu helfen, meint Cumberbatch: "I did it out of, well, I had to, you know?" (Wissen Sie, ich tat es weil, naja, ich musste einfach)

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Überfall. An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich der Vorfall passenderweise ums Eck von der Baker Street abspielte, dem fiktionalen Zuhause von Sherlock Holmes. (Reuters, red, 2.6.2018)