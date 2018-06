Bericht: Apple will Handy-zu-Handy Augmented Reality vorstellen

Dabei sollen so wenige Daten wie möglich an Apple-Server gelangen

Apple soll kommende Woche ein Tool vorstellen, welches es erlaubt, Augmented Reality (AR) zwischen zwei iPhones zu teilen, ohne dabei große Mengen an persönlichen Daten an die Server des Unternehmens zu versenden. Das berichtet Reuters unter Berufung auf zwei informierte Personen.

Augmented Reality, zu Deutsch erweiterte Realität, erlaubt es, die Umgebung mit weiteren, virtuellen Inhalten zu erweitern. Die Technologie wird etwa bei Pokemon Go genutzt. Bei Bloomberg ist die Rede von der Einführung von ARKit 2.0, der zweiten Generation der AR-Schnittstelle in iOS. Nutzer sollen künftig Spiele mit entsprechender Integration gegeneinander spielen können. Die Rede ist auch von der Platzierung virtueller Objekte im realen Raum, die dort dann an Ort und Stelle verbleiben. Damit würden kompatible Apple-Geräte Features erhalten, die an Microsofts AR-Brille Hololens erinnern.

Apple und Google befinden sich aktuell in einem Rennen um die Vormachtstellung am AR-Markt. Google hat bei der Entwicklerkonferenz I/O "Cloud Anchors" vorgestellt, ein eigenes Tool, das Mutliplayer-AR-Apps erlaubt. Bei Cloud Anchors werden Datensätze auf Googles Server hochgeladen, auf das dann das zweite Gerät ebenfalls zugreift, sodass beide Spieler dasselbe Objekt an derselben Position sehen können. Apples System soll hingegen auf dieses Datensammeln verzichten. Detailinformationen über den technischen Hintergrund gibt es allerdings nicht. (red, 2.6.2018)