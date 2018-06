Verdasco und Gasquet kommen nach Kitzbühel

Vorverkauf für Generali Open mit Thiem läuft gut – Antonitsch lässt sich Wildcard-Vergabe noch offen

Paris/Kitzbühel – Rund acht Wochen vor Beginn des Generali Open in Kitzbühel hat Turnierdirektor Alexander Antonitsch erste weitere Spieler für sein Event bekanntgegeben. Neben Topstar Dominic Thiem wurden vorerst auch der Spanier Fernando Verdasco sowie der Franzose Richard Gasquet für das ATP-Turnier vom 30. Juli bis 4. August verpflichtet.

Verdasco hat zuletzt bei den French Open mit einem Fünfsatz-Sieg über den Weltranglisten-Fünften Grigor Dimitrow (BUL) gezeigt, dass er trotz seiner 34 Jahre noch nicht zum alten Eisen zählt. Der diesjährige Rio-Finalist kommt zum siebenten Mal in die Gamsstadt, erstmals seit fünf Jahren. Seine bisher besten Auftritte waren das Endspiel 2005 sowie zwei weitere Semifinali.

Erstmals kommt der 31-jährige Gasquet zum Turnier nach Tirol. Beide Spieler hatten ihr jeweiliges Ranking-Hoch schon vor einiger Zeit mit dem jeweils siebenten Rang. Gasquet ist aktuell 32., Verdasco 35.

Restkarten

Der Vorverkauf läuft ausgezeichnet. "Für die Tage von Donnerstag bis Samstag gibt es nur noch Restkarten", meinte Antonitsch. Der Turnierboss, der dieses Amt schon seit April 2011 bekleidet, möchte mit der Vergabe der beiden ihm zur Verfügung stehenden Wildcards noch etwas länger zuwarten. Vorrangig möchte er dafür sorgen, dass neben Österreichs Aushängeschild Thiem auch ein weiterer ÖTV-Spieler im Hauptbewerb steht.

"Aktuell würden alle anderen wohl eine Wildcard brauchen", so Antonitsch, der damit rechnet, dass der "cut off" etwa bei 70 bis 75 liegen wird. Also der letzte direkt qualifizierte Spieler sich in diesem Kreis im ATP-Ranking befinden muss. (APA, 2.6.2018)