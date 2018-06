Hwang steht in Südkoreas 23-Mann-Kader

Angeführt wird die Auswahl von Tottenham-Spieler Son Heung-min

Seoul – Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan hat den Sprung in Südkoreas Kader für die Fußball-WM 2018 in Russland geschafft. Der 22-jährige Stürmer steht im finalen 23-Mann-Aufgebot von Teamchef Shin Tae-yong. Angeführt wird die Auswahl von Tottenham-Star Son Heung-min, Kapitän und Swansea-Legionär Ki Sung-yong oder etwa Ex-Barcelona-Talent Lee Seung-woo (Hellas Verona).

Teamcamp in Leogang

Den letzten Schliff holen sich Hwang und Co. ab Sonntag im Teamcamp in Leogang. Noch stimmt die Form nicht: Vier Tage nach einem 2:0 gegen Honduras verloren die Asiaten, die in Russland auf Weltmeister Deutschland, Schweden und Mexiko treffen, am Freitag gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:3. Am 7. Juni bestreitet die Mannschaft noch ein Testspiel gegen Bolivien in Innsbruck, ehe am 11. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Grödig gegen Senegal die Generalprobe steigt. (APA/Reuters, 2.6.2018)