Briefbombenterror: Als das Bundesheer der NSA zuvorkam

Das Heeresnachrichtenamt knackte den Code der "Bajuwarische Befreiungsarmee"

Als sich der Whistleblower Edward Snowden in den ersten Junitagen 2013 in einem Hongkonger Hotel drei Journalisten offenbarte, wussten fast nur Geheimdienstkenner, was sich hinter der Abkürzung NSA verbirgt. Das hat sich seither geändert. Eine Welle von Veröffentlichungen machte die Informationen über die weltumspannenden Überwachungsprogramme der National Security Agency dann einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Dabei sorgte der US-Geheimdienst hierzulande schon in den 1990er Jahren für zahlreiche Schlagzeilen, als das Innenministerium ihn bei der Aufklärung der spektakulärste Terrorserie der Nachkriegszeit um Hilfe bat. Die enge Zusammenarbeit zwischen NSA und österreichischen Behörden ist einer der Hauptgründe, warum die Überwachungsaffäre hierzulande nicht aufgeklärt wird.

Franz Fuchs hielt das Land in Atem

Von 1993 bis 1997 hielt der Rechtsextremist Fanz Fuchs und seine "Bajuwarische Befreiungsarmee" (BBA) das Land in Atem. Vier Menschen wurden durch die von ihm gebauten Sprengkörper getötet, 13 weitere zum Teil verstümmelt. Dutzende entgingen nur knapp dem Tod.

Begleitet wurden die Verbrechen, durch eine Reihe von Bekennerbriefen. Einer davon langte 1996 in der Redaktion der Zeitschrift "Profil" ein, der fast nur aus Zahlenkolonnen bestand. Ein Code, der "nur mit Hilfe der NSA geknackt werden kann", wie der Verfasser begleitend schrieb. Das verschlüsselte 15seitige Schreiben hielt die Republik tagelang auf Trab, da befürchtet wurde, hinter den Zahlenreihen könnten sich Angaben zu geplanten Anschlägen verbergen. Das Innenministerium ersuchte darauf hin tatsächlich die NSA um Hilfe, so wie es die BBA nahegelegt hat.

Schneller als die NSA



Doch noch bevor der US-Geheimdienst den Code geknackt hatte, gelang dies dem österreichischen Heeresnachrichtenamt HNA. Das Schreiben enthielt u.a. die Bekennnung zu dem Anschlag in Oberwart, bei dem vier Menschen ermordet wurden. Wie der Nachrichtendienst des Bundesheeres es schaffte den Code vor der NSA zu dechiffrieren, warf Fragen und Spekulationen auf. International gab es dafür anerkennende Worte.

Dabei kam dem HNA zu Gute, dass es ihm Franz Fuchs nicht besonders schwer machte, der für die Verschlüsslung einen sogenannten RSA- Algorithmus nutze. Er verwendetet zwei riesengroße Primzahlen und chiffrierte mit dem Produkt seine Botschaften. Dabei verstieß er aber gegen eine wesentliche Regel der RSA-Verschlüsselung, indem er annähernd gleich große Primzahlen verwendete. Die gewählten Primfaktoren waren von gleicher Ziffernlänge und differenzierten sich lediglich in den letzten 13 Stellen. Dadurch lies sich der Code knacken.

Langjährige Zusammenarbeit

Die NSA und andere US-Geheimdienste arbeiteten auch schon vor den Attentaten der BBA mit österreichischen Behörden und Nachrichtendiensten eng zusammen. Enge Drähte verfügen sie zum Heeresnachrichtenamt. Nach den ersten Veröffentlichungen aus den Snowden-Papieren, bestätigte das Verteidigungsministerium die Zusammenarbeit mit der NSA. Um Terrorismus abzuwehren tausche man mit dem US-Geheimdienst Informationen aus. Diese Informationen sammelt das HNA hauptsächlich über zwei Lauschposten. Auf der Königswarte bei Hainburg wird Satellitenkommunikation abgeschöpft, während seine Empfangsanlagen im niederösterreichischen Altlengbach Funkverkehr abhören – weit über die Grenzen Österreichs hinaus.

foto: sum Die Abhöranlage des Bundesheeres auf der Königswarte.

Österreich wird aber auch von der NSA massiv überwacht. Im Zuge der Enthüllungen von Snowden wurde bekannt, dass der Geheimdienst, gemeinsam mit dem deutschen Bundesnachrichtendienst, die elektronische Kommunikation heimischer Firmen, Ministerien und des Verfassungsschutzes überwacht.

foto: screenshot Aus den Snowden-Fundus: Österreich als Partner der NSA.

In Wien ansässige Institutionen wie die OSZE oder die OPEC wurden von der NSA gehackt, um diese zu bespitzeln. (Markus Sulzbacher, 3.6.2018)