"Tennis World Tour" angespielt: Trotz Federer ein Doppelfehler

Martin, Daniel, Georg und Zsolt zeigen euch eine unbefriedigende Simulation, aber ein glänzendes Turnier

Freunde von Tennisspielen haben in dieser Hardware-Generation ein schweres Los zu ziehen: Entweder sie entscheiden sich für Tennis World Tour und dürfen sich hier an Roger Federer ergötzen oder sie holen sich AO International Tennis und können dann mit Nadal auf den Platz gehen. In beiden Fällen erwartet sie allerdings eine eher unzufriedenstellende Simulation des Rückschlagsports. Als ausgehungerte Genrefans, die sich sehnsüchtig an Top Spin und Virtua Tennis erinnern, haben wir Tennis World Tour dennoch zum Anlass genommen, ein redaktionelles Miniturnier zu spielen. Besonders gelungen: Das verflixte Doppel! (Zsolt Wilhelm, 2.6.2018)

"Tennis World Tour" ist ab 3 Jahren für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Die Ausgabe für Switch folgt.

