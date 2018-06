Kollegah zahlt 40.000 Euro Kaution für Rapper-Kollegen im Gefängnis

Der Kollege von Kollegah war wegen einer Messerstecherei zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und ging in Berufung

Hagen – Der umstrittene deutsche Rapper Kollegah hat am Freitag für einen Polizeieinsatz vor der Justizvollzugsanstalt Hagen gesorgt: Der Musiker war gekommen, um einen dort in Untersuchungshaft sitzenden Rapper-Kollegen abzuholen, für den er eine Kaution von 40 000 Euro aufgebracht hatte.

Weil zahlreiche Kollegah-Fans ebenfalls gekommen und einige von ihnen laut Polizei "hoch emotionalisiert" waren, forderten die Hagener Beamten Unterstützung der Bereitschaftspolizei an. Letztlich sei aber alles gesittet verlaufen, sagte ein Sprecher. Der inhaftierte Rapper war nach einer Messerstecherei zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hat er Berufung eingelegt, über die demnächst am Hagener Landgericht verhandelt wird. Der zuständige Richter habe Haftverschonung gegen Auflage gewährt, sagte eine Gerichtssprecherin. Dazu gehöre die Kaution von 40.000 Euro, die Kollegah in bar ablieferte.

Der 33 Jahre alte Rapper – mit bürgerlichem Namen Felix Blume – hatte vor einigen Wochen zusammen mit Farid Bang trotz Antisemitismus-Vorwürfen den Musikpreis Echo erhalten. Die Verleihung an die beiden Musiker sorgte für einen Skandal, der schließlich zur Abschaffung des Preises führte. (APA, dpa, 1.6.2018)