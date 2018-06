Life Ball 2018: Die ersten Stars sind gelandet

Patti LaBelle freute sich schon am Freitag auf die "Party" am Samstag und machte Rufus Wainwright aufgeregt

Wien – Während die Proben für den 25. Life Ball in Wien am Freitag bereits in vollem Gange waren und der "Sound of Music" über die Wiener Ringstraße schallte, landete in Wien-Schwechat der bisher sportlichste Life-Ball-Flieger mit zwei Olympia-Medaillengewinnern an Bord und mit ein wenig Verspätung.

Soul-Diva Patti LaBelle beschrieb ihre Erwartungshaltung zum 25. Life Ball dann am Roten Teppich auch nur mit einem Wort: "Party". Sie verriet jedoch, dass sie am Samstag, bei der Solidarity Gala singen werde, bei der auch der US-Kanadier Rufus Wainwright auftreten wird. Ein Duett wird es aber nicht geben, so LaBelle. Wainwright gab sich begeistert: "Ich bin aufgeregt, auf der selben Bühne zu sein wie Patti LaBelle." Er würde jede Chance, die sich ihm bietet, nutzen, um Wien zu besuchen.

Hello Love

Ein lautes "Hello Vienna" gab es von Caitlyn Jenner während das bunte Partyvolk die Gangway herab auf den roten Teppich schritt. Ballorganisator Gery Keszler war diesmal nicht wie sonst selbst am Flughafen, doch der Organisator wurde von der britischen Sängerin Kelly Osbourne in Abwesenheit gelobt: "Ich liebe Gery und das, was er tut."

Der US-Amerikaner und Ski-Freestyler Gus Kenworthy der vor vier Jahren Silber bei den Olympischen Spielen in Sotschi im Bewerb Slopestyle gewann und sich ein Jahr darauf zu seiner Homosexualität bekannte, war beim Aussteigen noch recht müde. Dass TV-Promi Caitlyn Jenner 1976, damals noch als Bruce Jenner, Olympiasieger im Zehnkampf wurde, wusste Kenworthy nicht.

Theron bekam Award

Schon Donnerstagabend war Schauspielerin hat Charlize Theron in Wien. Sie erhielt ihre erste Auszeichnung für die Arbeit in der HIV/Aids-Prävention für ihre Jugendinitiative "Charlize Theron Africa Outreach Project". Keszler überreichte Theron im Kaiserpavillon im Wiener Schloss Schönbrunn den Swarovski Crystal of Hope. Den Life Ball am Samstag wird die Schauspielerin aus familiären Gründen nicht besuchen. "Im Geist werde ich dabei sein", versprach sie. (APA, red, 1.6.2018)