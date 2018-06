15. Sommernachtskonzert: Zuschauerrekord für ORF

Im Schnitt verfolgten 668.000 die Übertragung des Konzerts der Wiener Philharmoniker mit Anna Netrebko

Wien – Mit 104.500 Livezuschauern brach das 15. Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker am Donnerstagabend nicht nur in Schönbrunn den Zuschauerrekord – auch der ORF vermeldete am Freitag eine Rekordzahl an Sehern.

Im Schnitt verfolgten 668.000 Zuseher das Event in ORF 2, was einem Marktanteil von 26 Prozent entsprach. (red, 1.6.2018)