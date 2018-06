Wiener Donaukanaltreiben geht mit Musik, Yoga und Kunst in die zwölfte Runde

Die beiden Uferpromenaden werden bis Sonntag zur Bühne für Konzerte, Comedy, Yoga und Kunsthandwerk

Wien – Zwischen der Spittelau und der Franzensbrücke am Wiener Donaukanal ist bis Sonntag einiges los: Gratiskonzerte gibt es von Yukno, Schönheitsfehler, Fuzzman & The Singin Rebels, Garish und anderen. Daneben gibt es aber auch Fashionshows, Tanzworkshops und viele Streetfoodstände. Am Sonntag kann man sich bei Yogastunden vom Tanzen der letzten Tage erholen.

tv noir Spielen am Samstag am Donaukanal: Garish.

Betreut werden natürlich auch Kinder – unter anderem kommt der Prater-Kasperl zu Besuch. Eine Besonderheit ist auch ein eigens für das Donaukanaltreiben eingerichtetes Bootstaxi, das Besucher gratis auf dem Donaukanal zu den Veranstaltungsorten fährt.

Das Programm im Detail



Freitag, 1. Juni 2018

Ab 12.00 Uhr: Food & Festival Market @ Salztorbrücke

Ab 12.00 Uhr: Kunsthandwerksmarkt @ Salztorbrücke

16.00 Uhr: Red Bull DJ-Truck @ Salztorbrücke

17.00 Uhr: Flow the Slow @ Hafenkneipe

17.00 Uhr: Sonnenmarkttreiben am Kanal @ Das Werk

17.30 Uhr: Mickey @ Salztorbrücke

18.00 Uhr: Ausklang Wam-Up @ Blumenwiese

18.00 Uhr: Susanna Wincor @ Adria Wien

18.30 Uhr: Gutlauninger @ Strandbar Herrmann

18.30 Uhr: Yukno @ Solztorbrücke

19.00 Uhr: Minki Mumu @ Central Garden

19.00 Uhr: Guido Spannocchi @ Das Werk

19.00 Uhr: A# Band @ Badeschiff

19.00 Uhr: Soulitare @ Adria Wien

20.00 Uhr: Schönheitsfehler @ Salztorbrücke

20.00 Uhr: Sabine Stieger @ Summerstage

20.00 Uhr: The Cotton Lickers @ Badeschiff

20.00 Uhr: Lee MacDougal @ Adria Wien

20.30 Uhr: Lady Lynch @ Central Garden

20.30 Uhr: Fuzzman & The Singin Rebels @ Strandbar Herrmann

20.30 Uhr: Electric Ray and the Shockers @ Das Werk

21.00 Uhr: Prohaska @ Adria Wien

21.30 Uhr: Tanzen unter Sternen DJ-Line @ Salztorbrücke

22.00 Uhr: Punkkegeln mit DJ Fusel @ Badeschiff

22.00 Uhr: Swing & Lindyhop DJ-Line @ Badeschiff

23.00 Uhr: Kodama Psyclub @ Das Werk

23.00 Uhr: Bock auf Kultur (Charity) @ Grelle Forelle

Samstag, 2. Juni 2018

10.00 Uhr: Samstagsbrunch @ Strandbar Herrmann

11.00 Uhr: House in Paradise @ Blumenwiese

11.00 Uhr: Original Wiener Praterkasperl @ Strandbar Herrmann

Ab 12.00 Uhr: Food & Festival Market @ Salztorbrücke

Ab 12.00 Uhr: Kunsthandwerksmarkt @ Salztorbrücke

14.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Petronik @ Flex

16.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Cougar @ Flex

16.00 Uhr: Drew Rouse Band @ Badeschiff

16.00 Uhr: Red Bull DJ-Truck @ Salztorbrücke

16.00 Uhr: DJ Jockel Weichert @ Adria Wien

16.30 Uhr: Wolfabaout @ Strandbar Herrmann

17.00 Uhr: Kinderbetreuung – kostenlos @ Summerstage

17.00 Uhr: Sonnenmarkttreiben am Kanal @ Das Werk

17.30 Uhr: Flexible Psytrance Night – Lenny & Carl @ Flex

17.30 Uhr: Anger @ Salztorbrücke

18.00 Uhr: Isolation Berlin @ Strandbar Herrmann

18.00 Uhr: Österreich vs. Deutschland live @ Badeschiff

18.00 Uhr: Österreich vs. Deutschland live @ Adria Wien

18.30 Uhr: Gospel Datin Service @ Salztorbrücke

18.30 Uhr: Creutzfeldt Jakob @ Hafenkneipe

19.00 Uhr: Samt @ Central Garden

19.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Phil Locker @ Flex

19.00 Uhr: O'R.P @ Das Werk

20.00 Uhr: Onk Lou @ Summerstage

20.00 Uhr: Drew Rouse Band @ Badeschiff

20.00 Uhr: Garish @ Salztorbrücke

20.30 Uhr: Schmesiér Meets Schubert @ Central Garden

20.30 Uhr: Cirque de la Nuit @ Strandbar Herrmann

20.30 Uhr: I'm a Sloth @ Das Werk

20.30 Uhr: Christian & Michael und die emotionale Rock & Show Band @ Adria Wien

21.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Symphonix live @ Flex

21.30 Uhr: Tanzen unter Sternen @ Salztorbrücke

22.00 Uhr: Kegeltechno DJ-Line Kulturverein Rudi @ Badeschiff

22.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Knockout @ Flex

23.00 Uhr: Disorder Club @ Das Werk

23.00 Uhr: Mike Huckaby @ Grelle Forelle

23.30 Uhr: Flexible Psytrance Night – Funky Dragon DJ-Set @ Flex

01.00 Uhr: Flexible Psytrance Night – Symphonix live @ Flex

02.30 Uhr: Flexible Psytrance Night – Lenny & Carl @ Flex

04.30 Uhr: Flexible Psytrance Night – Sinus @ Flex

Sonntag, 3. Juni 2018

10.00 Uhr: Yoga am Strand @ Strandbar Herrmann

10.00 Uhr: Sonntagsbrunch @ Strandbar Herrmann

Ab 12.00 Uhr: Food & Festival Market @ Salztorbrücke

Ab 12.00 Uhr: Kunsthandwerksmarkt @ Salztorbrücke

13.30 Uhr: The Big Kaminsky @ Strandbar Herrmann

14.00 Uhr: Swing & Lindyhop DJ-Line @ Badeschiff

14.00 Uhr: Sunny Side of the DKT mit DJ John Megill @ Adria Wien

15.00 Uhr: Kaigym Krav Maga Youngsters Ab 8 Jahren @ Salztorbrücke

15.30 Uhr: Kaigym Krav Maga

16.00 Uhr: Red Bull DJ-Truck @ Salztorbrücke

17.00 Uhr: Kinderbetreuung – kostenlos @ Summerstage

17.00 Uhr: The Dude @ Hafenkneipe

17.00 Uhr: Sonnenmarkttreiben am Kanal @ Das Werk

17.30 Uhr: Kids n Cats @ Salztorbrücke

18.00 Uhr: Speedbandcontest 2018 @ Strandbar Herrmann

18.00 Uhr: Sundowner mit DJ Harry Krishner @ Badeschiff

18.00 Uhr: Drew Rouse Band @ Adria Wien

18.30 Uhr: Lindy Hop Taster @ Badeschiff

18.30 Uhr: Cari Cari @ Salztorbrücke

19.00 Uhr: Zinn @ Central Garden

19.30 Uhr: Swing the Boat @ Badeschiff

19.30 Uhr: Stummgabel @ Das Werk

20.00 Uhr: Leoniden @ Salztorbrücke

20.30 Uhr: Felix Vodnyansky @ Central Garden

20.30 Uhr: The Chaos Circle @ Strandbar Herrmann

21.30 Uhr: Tanzen unter Sternen @ Salztorbrücke

22.00 Uhr: Tenta @ Das Werk

(lhag, 1.6.2018)