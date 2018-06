Ausbruch von Löwen und Pumas aus deutschem Zoo

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Pumas und Löwen sollen ausgebrochen sein

Lünebach an der Eifel – Im Zoo in Lünebach an der Eifel (Rheinland-Pfalz) sollen am Freitag gefährliche Wildtiere ausgebrochen sein, berichtet SWR Aktuell auf Twitter.

Es soll sich dabei um Löwen und Pumas handeln. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen und sich bei der Polizei zu melden, falls Tiere gesichtet werden.

Der privat betriebene Zoo besteht seit 1965 und beherbergte zunächst nur Hunde, Esel und ein Wildschwein. 1985 zogen laut eigenen Angaben Löwen und Tiger ein. Der Zoo werde jährlich von 70.000 Menschen besucht. (red, 1.6.2018)