Der Vater konnte von Polizisten nicht beruhigt werden

Wien – Ein Ehepaar hat in der Nacht auf Freitag den Streit um die Höhe des Taschengeldes für die 19-Jährige Tochter derart laut ausgetragen, dass Nachbarn die Polizei in die Hegelgasse in der Wiener Innenstadt riefen. Doch die Beamten konnten den 54-jährigen Vater gegen 23.00 Uhr nicht beruhigen. Als der Bulgare auch gegen die Polizisten aggressiv wurde, nahmen ihn die Polizisten trotz Gegenwehr fest. (APA, 1.6.2018)