Regierung hält vor EU-Vorsitz Ministerrat in Brüssel ab

Präsentation von Details zum EU-Vorsitzprogramm – ÖVP und FPÖ wollen Stärkung der Subsidiarität

Brüssel/Wien – In einem Monat übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union. Am Mittwoch hält die Bundesregierung deshalb eine informelle Ministerratssitzung in Brüssel ab und trifft danach die EU-Kommission zu bilateralen Gesprächen und einem gemeinsamen Arbeitsessen. Thema ist Österreichs Vorsitzprogramm.

Die Bundesregierung wird vollzählig in der EU-Hauptstadt erscheinen und dabei auch das nationale Schwerpunktprogramm zur österreichischen Ratspräsidentschaft beschließen, allerdings in einem Rundlaufbeschluss um die Regierungssitzung herum, da Ministerratsbeschlüsse formell nicht im Ausland erfolgen dürfen.

Migration und Grenzschutz ganz oben auf der Agenda

Eckpunkte von Österreichs EU-Vorsitz hat die Regierung bereits präsentiert, in Brüssel sollen nun weitere Details folgen. Migration und der verstärkte Schutz der Außengrenzen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP-FPÖ-Regierung. Dazu kommen Digitalisierung und die EU-Beitrittsperspektiven am Westbalkan. Darüber hinaus will sich Österreich für eine Stärkung der Subsidiarität einsetzen. Ziel: Öffentliche Aufgaben sollen möglichst bürgernah auf der Ebene der Nationalstaaten geregelt werden. Erst wenn ein bestimmtes Problem zu groß ist oder dort nicht gelöst werden kann, wird die Regelungskompetenz – eine Ebene darüber – von der EU übernommen.

In Österreichs Ratspräsidentschaft fallen zudem große offene Punkte wie der Abschluss der Brexit-Verhandlungen und der Beginn der Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-2027. Offen bleiben könnte nach einem EU-Gipfel Ende Juni auch die Frage der Flüchtlingsverteilung in Europa. Österreich plädiert hier aber ohnehin für ein Ende der Diskussion. Wegen der näher kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 stehen auch noch rund 300 Triloge bzw. Verhandlungsdossiers der drei EU-Institutionen Parlament, Rat und Kommission auf dem Programm.

Treffen mit EU-Kommission

Die Ministerratssitzung in Brüssel findet in der Ständigen EU-Vertretung Österreichs statt, danach geht es zum Sitz der Europäischen Kommission ins Berlaymont-Gebäude, in Brüssel wegen der dort produzierten Bürokratie auch liebevoll "Berlaymonster" genannt. Dort trifft Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen, daneben gibt es bilaterale Gespräche zwischen einzelnen Ministern und Kommissaren. Nach einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen geben Juncker und Kurz eine Pressekonferenz.

Vor allem ein Regierungsmitglied wird in Brüssel wohl unter besonderer Beobachtung stehen: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Anfang Mai hatte Strache zur Aufgabenteilung während des EU-Vorsitzes noch gemeint, Kurz "kümmert sich um den Europäischen Rat und ich um Österreich", zuletzt hatte der Vizekanzler freilich bei Auftritten in Brüssel und in der EU-Vertretung in Wien vor allem mit Aussagen zu EU-Themen für Aufsehen gesorgt. In Brüssel stellte Strache die EU-Grenzschutzagentur Frontex auf eine Stufe mit Schlepperorganisationen, in Wien stellte er mit der Personenfreizügigkeit einen der Grundpfeiler der EU infrage.

Kritik auf EU-Ebene an Strache

Auf EU-Ebene gab es deshalb einige Kritik an am österreichischen Vizekanzler – von deutschen CDU-Politikern bis zum luxemburgischen Außenminister. Der ÖVP-EU-Abgeordnete Othmar Karas warf Strache ständiges "Zündeln" in Sachen EU vor. Bundeskanzler Kurz versuchte indes zu beruhigen. "Die Position der österreichischen Bundesregierung zur Personenfreizügigkeit ist klar und auch das Regierungsprogramm ist klar pro-europäisch. Der Herr Vizekanzler sollte daher nicht über- oder falsch interpretiert werden", sagte Kurz. (APA, 1.6.2018)