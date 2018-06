"Pokémon Gold & Silber": Analyse von entwischter Demo verrät etliche Inhalte, die nicht ins Spiel fanden

Deutlich größere Spielkarte, mehr Pokémon und sogar ein Skateboard entdeckt

"Pokémon Silber & Gold" hätte eigentlich deutlich mehr Pokémon, eine größere Spielkarte und ein Skateboard beinhalten sollen. Dies bringt eine Analyse einer Vorab-Demo aus dem Jahr 1997 zum Vorschein. Die Spiele erschienen 1999 für den Game Boy und Game Boy Color und zählen zu den erfolgreichsten Ablegern der populären Nintendo-RPG-Serie.

foto: the cutting room floor Die Spielkarte war auch deutlich größer.

Von Usern unter die Lupe genommen

Die ROM der Demo entwischte kürzlich in die Öffentlichkeit und wurde in weiterer Folge von Usern der Plattform The Cutting Room Floor analysiert. Die Website untersucht Spiele nach ungenutzten Inhalten. Auch zu den "Pokémon"-Spielen wurde ein Spreadsheet eingerichtet, in dem sämtliche Informationen gesammelt werden.

foto: the cutting room floor Unterschiedliche Starter-Pokémon waren ebenso Teil des Games.

Spielkarte klar größer und Skateboard

So war die Spielkarte der Demo deutlich größer als jene im Release. Offenbar ist diese auch von Japan inspiriert. Auch die Kanto-Region von "Pokémon Rot & Blau" war Teil der Demo. Weiters fanden User, dass man in der Vorab-Version statt eines Fahrrads ein Skateboard verwenden konnte. Damit war es möglich, sich deutlich schneller fort zu bewegen. Im Gegensatz zum Fahrrad auch innerhalb von Häusern.

foto: the cutting room floor Diese Pokémon wurden entdeckt.

Etliche nie veröffentlichte Pokémon

Etliche nie veröffentlichte Pokémon fanden sich auch in der Demo, nicht aber im offiziellen Release. Hauptsächlich waren dies Vorentwicklungen vieler Monster wie etwa ein Baby-Mauzi oder ein Baby-Vulpix. Die Starter-Pokémons waren ebenso unterschiedlich. Manche Monster wurden dann offenbar in Edition "Sonne und Mond" verwendet. Auch von Ditto gab es eine Weiterentwicklung, diese fand ebenso nicht ins Spiel.

Bald neue "Pokémon"-Switch-Spiele

The Cutting Room Floor ist mit der Analyse noch nicht ganz fertig. Weitere Infos können also noch folgen. Kürzlich wurde von Nintendo übrigens auch neue "Pokémon"-Ausgaben für die Hybrid-Konsole Switch angekündigt. "Lets Go Pikachu & Evoli" erscheinen bereits im November und sind eine Art Remaster von "Pokémon Rot und Blau". Ein gänzlich neues Abenteuer mit den Monstern soll Ende 2019 für die Switch kommen. (dk, 01.06.2018)