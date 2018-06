"Borderlands": Remaster für Xbox One, PS4 und PC soll bald kommen

Koreanische Alterseinstufung bewertete kürzlich Spiel

"Borderlands" soll als Remaster für Playstation 4, Xbox One und PC kommen. Der RPG-Shooter erschien 2009 für Playstation 3, Xbox 360 und PC und begeisterte Tester und Spieler gleichermaßen. Nun soll das Spiel als "Game of the Year"-Edition für aktuelle Konsolen wiederkommen.

coldezom "Borderlands" im Trailer.

Bei Alterseinstufung bewertet

Laut Gematsu wurde ein Spiel namens "Borderlands: Game of the Year" kürzlich von der koreanischen Alterseinstufung bewertet – eine offizielle Info zum Release blieb bisher aus. "Borderlands 2", "Borderlands: The Pre-Sequel" wurden im Zuge der "Borderlands: The Handsome Collection" im Jahr 2015 als Remaster veröffentlicht.

Ein neues "Borderlands" wird man bei der E3 ganz bestimmt nicht zu sehen bekommen.

Kein "Borderlands 3" bei E3

Ein Nachfolger des populären RPG-Shooters soll laut mehreren Berichten in Arbeit sein. Eine Ankündigung auf der E3 darf man allerdings nicht erwarten, wie Entwickler Gearbox klarstellte. Der Chef des Unternehmens betonte dies auf Twitter – auch wenn es aktuelle Gerüchte um "Borderlands 3" gibt. (red, 01.06.2018)