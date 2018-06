Netflix produziert zweite Staffel von "The Rain"

In der in Dänemark entwickelten und gedrehten Serie geht es um einen tödlichen Virus, der die Bevölkerung Skandinaviens dahinzuraffen droht

Kopenhagen – Die erste dänische Netflix-Serie "The Rain" bekommt eine zweite Staffel. Sie soll noch in diesem Jahr produziert werden und voraussichtlich 2019 zu sehen sein, wie der Streamingdienst mitteilte. Weltweiter Start der ersten Staffel war erst Anfang Mai. In der in Dänemark entwickelten und gedrehten Serie geht es um einen tödlichen Virus, der die Bevölkerung Skandinaviens dahinzuraffen droht.

Er freue sich sehr, die Geschichte im Rahmen einer zweiten Staffel weitererzählen zu können, sagte "The Rain"-Drehbuchautor Jannik Tai Mosholt. "Über unsere Charaktere gibt es noch viel zu erzählen und in unserem Universum viel zu entdecken." Die Serie wurde von Mosholt ("Borgen", "Follow the Money"), Esben Toft Jacobsen ("Beyond Beyond") und Christian Potalivo ("Long Story Short") entwickelt. In den Hauptrollen sind unter anderem Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen und Lars Simonsen zu sehen. (APA, 1.6.2018)