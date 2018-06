EU: Höchste Lungenkrebsraten in Ungarn und Griechenland

In Österreich fallen 19 Prozent aller Krebsfälle auf Lungenkarzinome. Der EU-Durchschnitt liegt bei 21 Prozent

Die höchsten Lungenkrebsraten weisen in der EU Ungarn (27 Prozent aller Krebsfälle) und Griechenland (24 Prozent) auf. Österreich liegt mit 19 Prozent knapp unter dem EU-Durchschnitt von 21 Prozent, wie Eurostat anlässlich des Weltnichtrauchertages (31. Mai), mitteilte.

Von 5,2 Millionen Todesfällen in der EU im Jahr 2015 ging ein Viertel (1,3 Millionen) auf Krebs zurück, davon 273.400 durch Lungen- und Rachenkrebs. Männer waren davon doppelt so stark betroffen wie Frauen: 184.600 Männer starben EU-weit an Lungenkrebs im Vergleich zu 88.800 Frauen. In Österreich standen 2.438 Männer 1.503 Frauen gegenüber.

Ebenfalls über dem EU-Durchschnitt liegen Dänemark, Polen, die Niederlande, Belgien und Großbritannien. Die geringsten Anteile an Lungen- und Rachenkrebs wiesen Portugal und Lettland (jeweils 15 Prozent) auf. (APA, 3.6.2018)