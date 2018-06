Liste Pilz: Rossmann rechnet mit Maria Stern als Nachrückerin

Nach Peter Kolbas angekündigtem Mandatsverzicht – Neuer Klubchef legt Martha Bißmann weiterhin Rückzug nahe

Wien – Der Freitag begann für die in schweren Turbulenzen steckende Liste Pilz wie schon der Donnerstag mit einer Entschuldigung an die Wählerinnen und Wähler der vom Ex-Grünen Peter Pilz gegründeten Bewegung. Bruno Rossmann tat es im Ö1-"Morgenjournal" um 7 Uhr Wolfgang Zinggl gleich und bat die Wählerschaft um Entschuldigung für die diversen Vorkommnisse.

Das jüngste war der etwas eruptive "Es reicht"-Rückzug von Peter Kolba am Feiertag zuvor.

Das war jener Tag, an dem Rossmann und Zinggl (es ist der geschäftsführende Klubobmann) offiziell als neue Klubspitze präsentiert wurden. Kolba hatte bereits vor längerem wissen lassen, dass er die Klubführung per 31. Mai abgibt. Dass er dann aber auch sein Nationalratsmandat hinwirft und "mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben" will, kam Donnerstagnachmittag dann doch für alle quasi aus dem Nichts.

"Etwas rumpelhafter Start"

Rossmann versprach im Radiointerview Besserung: "Es war ein etwas rumpelhafter Start, den ich mir auch anders vorgestellt habe." Aber wenn die Liste Pilz wieder "in ruhigere Fahrwasser" komme, dann werde sie auch ihre "Sacharbeit fortsetzen können".

Zu Peter Kolbas plötzlichem Rückzug konnte er nichts sagen, weil er noch nicht mit ihm gesprochen habe: "Ich bedaure diesen Schritt sehr und bedanke mich für seine Arbeit als Klubobmann. Ich kann seinen Schritt nicht nachvollziehen." Er hoffe aber, dass Kolba der Liste Pilz "in irgendeiner Form als Bürgerrechtsanwalt erhalten bleibe".

Das größte Problem der Liste Pilz ist aber seit dem Rückzug ihres Gründers nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung (die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren dazu unlängst eingestellt), dass ihr Namensgeber wieder ins Parlament möchte, aber sich bis jetzt niemand gefunden hat, der für ihn Platz im Nationalrat macht und auf das Mandat (und das damit verbundene Einkommen) verzichtet.

Keine Korruption, sondern faires Angebot

Martha Bißmann will das auf keinen Fall machen, obwohl sie diejenige war, die das "verwaiste" Pilz-Mandat nach dessen Rückzug besetzt hat. Dass ihr dann für einen Rückzug ihrerseits ein Angebot gemacht wurde, das auch den finanziellen Verlust abgedeckt hätte, verteidigt Rossmann: "Nach Korruption riecht das überhaupt nicht." Sie habe einen "gut bezahlten Job aufgegeben", um für die Liste Pilz ins Parlament zu gehen, da "wäre es nur fair, wenn man ihr ein Angebot macht, in der Partei zu arbeiten. Ich finde ein solches Angebot nicht unverschämt, sondern würde es fair finden", sagte Rossmann.

Und was passiert jetzt mit dem freien Mandat von Kolba? Sollte Kolba, der auf der niederösterreichischen Liste angetreten ist, tatsächlich auf sein Mandat verzichten, wäre Maria Stern die nächste Kandidatin dafür. Sie müsste verzichten, Alfred Noll, der über die Bundesliste in den Nationalrat kam, auf ihrem Mandat nachrücken, und Pilz könnte dann über das freie Bundeslistenmandat in den Nationalrat einziehen. Rossmann geht aber davon aus, "dass Maria Stern das Mandat Kolbas annehmen wird" und die "theoretische Möglichkeit nicht greifen wird".

Aber es sei "keine Frage, dass der Wunsch besteht, dass Peter Pilz zurückkommt. Er wäre sicher ein Gewinn im Nationalrat, ein guter Oppositionspolitiker", der auch angesichts zweier anstehender Untersuchungsausschüsse "mehr als gefragt wäre".

Mit Martha Bißmann werde es "neue Gespräche" über ihr "geliehenes Mandat" geben, um Pilz doch noch einen Einzug in den Nationalrat zu ermöglichen, sagte Rossmann. (red, 1.6.2018)